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Була у власності університетів: у Міносвіти недорахувались понад 24 гектарів землі

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У міносвіти не знають як ця земля використовується зараз / Agropolit

Аудит рахункової палати виявив нестачу понад 24 гектарів землі, яка перебувала в управлінні міністерства освіти України. Розпорядниками землі були 35 українських університетів.

Про слабкий контроль над розподілом землі повідомили у Слідство. Інфо, які посилаються на звіт про аудит.

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У звіті сказано, що міністерство освіти і науки України не забезпечило належного врегулювання обліку об’єктів державної власності.

Аудитори зазначають, що земельні ділянки, які були передані у 2015 році під управління МОН, станом на 1 квітні 2019 року зменшились на понад 24,3 гектара.

Повідомляється, що земля знаходилась під управлінням відділу вищої освіти.

Результати аудиту 35 закладів вищої освіти, які належать до сфери управління МОН, засвідчили неефективність існуючої в МОН системи управління і внутрішнього контролю за використанням і розпорядженням державним майном, переданим закладам на праві оперативного управління,
– заявили аудитори рахункової палати.

До слова: Міносвіти планує скоротити кількість університетів

Скільки в Україні всього університетів?Загалом в Україні працюють близько 300 вищих навчальних закладів.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Вища освіта Міністерство освіти та науки України
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