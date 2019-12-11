Девятилетний вундеркинд не будет заканчивать университет: причина

Бельгийский вундеркинд Лоран Симонс покинет Технический университет Эйндховена. Родители хотели, чтобы их сын стал самым молодым выпускником вуза в мире.

Дело в позиции университета, руководители которого не хотят торопить события и давить на мальчика, пишет BBC.

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Юный студент должен получить диплом еще до 26 декабря, но администрация университета предложила родителям перенести экзамены на середину 2020 года. По мнению руководителей заведения, Лоран Симонс еще не усвоил всю программу.

Родители не согласились с позицией университета и отменили его занятия на факультете электротехнических наук.

Нам сказали, что мы слишком сильно давим на сына и если это не прекратится, то Лорану придется пройти психологическую экспертизу,

– рассказал отец юного вундеркинда.

По словам главы семейства, в его поведении нет ничего удивительного. Ведь каждый родитель гордится своим сыном и охотно рассказывать в прессе о достижениях своего чада.

Семья Симонс рассчитывала, что их сын получит диплом еще до своего десятого дня рождения. Такое достижение сделало бы Лорана самым молодым выпускником университета.

На данный момент самым молодым обладателем диплома о высшем образовании является американец Майкл Карни, который стал выпускником университета Алабамы в 10 лет.

Какой у Лорана Симонса график?

в понедельник он знакомится с новым курсом;

вторник проводит в лаборатории;

в среду он остается дома и читает в течение восьми часов.

по четвергам он встречается с преподавателями, чтобы обсудить вопросы;

в пятницу сдает экзамены.

Что конкретно изучает мальчик?

Мальчик вырос в семье врачей, поэтому его дипломная работа посвящена разработке электронного чипа, который измеряет и мониторит одновременно тысячи нейтронов. Также он мечтает, что сможет изобрести искусственные человеческие органы.

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Что известно о Лоране Симонсе?