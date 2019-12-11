Дев’ятирічний вундеркінд не буде закінчувати університет: причина

Бельгійський вундеркінд Лоран Сімонс покине Технічний університет Ейндховена. Батьки хотіли, щоб їхній син став наймолодшим випускником вишу у світі.

Річ у позиції університету, керівники якого не хочуть прискорювати події і тиснути на хлопця, пише BBC.

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Юний студент мав отримати диплом ще до 26 грудня, але адміністрація університету запропонувала батькам перенести іспити на середину 2020 року. На думку керівників закладу, Лоран Сімонс ще не засвоїв усю програму.

Батьки не погодились з позицією університету і скасували його заняття на факультеті електротехнічних наук.

Нам сказали, що ми надто сильно тиснемо на сина і якщо це не припиниться, то Лорану доведеться пройти психологічну експертизу,

– розповів батько юного вундеркінда.

За словами глави сімейства, у його поведінці немає нічого дивного. Адже кожен батько пишається своїм сином і охоче розповідатиме в пресі про досягнення свого чада.

Родина Сімонсів розраховувала, що їхній син отримає диплом ще до свого десятого дня народження. Таке досягнення зробило б Лорана наймолодшим випускником університету.

Наразі наймолодшим володарем диплома про вищу освіту є американець Майкл Карні, який став випускником університету Алабами в 10 років.

Який у Лорана Сімонса графік?

в понеділок він знайомиться з новим курсом;

вівторок проводить в лабораторії;

в середу він залишається вдома і читає протягом восьми годин.

по четвергах він зустрічається з викладачами, щоб обговорити питання;

в п'ятницю складає іспити.

Що конкретно вивчає хлопець?Хлопчик виріс у сім’ї лікарів, тож його дипломна робота присвячена розробці електронного чіпа, котрий виміряє та моніторить одночасно тисячі нейтронів. Також він мріє, що зможе винайти штучні людські органи.

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Що відомо про Лорана Сімонса?