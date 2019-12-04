Студент из Швейцарии разгадал вековую физическую загадку

Студент политехнической школы Лозанны Васим Дхауади ответил на головоломку по физике. Ученые не могли решить ее в течение 100 лет.

Об исследовании студента сообщили в Neue Züricher Zeitung.

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Загадка заключалась в вопросе почему пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается вверх. Этот феномен можно проследить при открывании бутылки с минеральной водой.

У физиков были разные версии по этому поводу, однако все ложные.

Васим Дхуауди провел собственное исследование и обнаружил, что пузырек таки поднимается вверх. Однако это происходит очень медленно, поэтому обнаружить движение невооруженным глазом невозможно.

Также студент обнаружил почему пузырек поднимается настолько медленно. Оказалось, что причина в очень тонкой пленке между пузырем и жидкостью.

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Молодой ученый сумел очень точно измерить слой между пузырем и поверхностью трубки. Ее размер всего несколько миллионных долей миллиметра.

Такие исследования позволят изучать явления, которые возникают при движении жидкостей в нанодиапазоне.

А сколько в Швейцарии университетов?