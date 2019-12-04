Студент із Швейцарії розгадав столітню фізичну загадку

Студент політехнічної школи Лозанни Васім Дхауаді дав відповідь на головоломку з фізики. Вчені не могли вирішити її протягом 100 років.

Про дослідження студента повідомили в Neue Züricher Zeitung.

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Загадка полягала в питанні чому бульбашка повітря у вертикальній вузькій трубці з рідиною не піднімається вверх. Цей феномен можна простежити при відкриванні пляшки з мінеральною водою.

У фізиків були різні версії щодо цього, проте усі хибні.

Васім Дхуауді провів власне дослідження і виявив, що бульбашка таки піднімається догори. Проте це відбувається дуже повільно, тому виявити рух неозброєним оком нереально.

Також студент виявив чому бульбашка піднімається настільки повільно. Виявилось, що причина в надзвичайно тонкій плівці між бульбашкою та рідиною.

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Молодий вчений зумів дуже точно виміряти шар між бульбашкою та поверхнею трубки. Її розмір всього кілька мільйонних часток міліметра.

Такі дослідження дозволять вивчати явища, які виникають при русі рідин в нанодіапазоні.

А скільки в Швейцарії університетів?