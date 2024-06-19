Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время пресс-конференции. И отметил, что качество этого дистанционного образования очень разное.

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В Украине дистанционно учится полмиллиона учеников

Часто, по словам чиновника, качество этого образования не очень высокое.

Сегодня работаем как над решениями, которые обеспечивают доступ к очному образованию, так и над решениями, которые предоставят детям, которые в силу обстоятельств не могут вернуться к очному образованию, качественное онлайн образование. И это о гаджетах, и о соответствующих цифровых решениях, которые будут представлены на саммите,

– заявил министр.

И добавил, что правительство в сотрудничестве с партнерами, донорами финансирует строительство укрытий, возможности безопасного проезда к местам обучения, формирование безопасного образовательного пространства. Также продолжается финансирование реформы школьного образования, печать учебников.

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Отдельно министр отметил важность перезагрузки психологической службы, формировании у детей навыков устойчивости, навыков психологической самозащиты, а также на усилении способности учителей работать с детьми с травмой, выявлении первых симптомов психологической нестабильности и тому подобное.

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Важно сохранить идентичность учеников-беженцев

Лисовой также отметил, что важно сохранить идентичность учеников-беженцев.

Важно, чтобы страны способствовали возвращению украинцев в Украину. И мы понимаем, осознаем, что дети должны учиться в школах за рубежом очно. Создаем канал влияния на наших граждан через изучение украиноведческого компонента. И международное сообщество нам помогает в этом сохранении идентичности украинцы за рубежом,

– резюмировал Лисовой.