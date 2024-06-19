Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час пресконференції. І зазначив, що якість цієї дистанційної освіти дуже різна.

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В Україні дистанційно навчається пів мільйона учнів

Часто, за словами посадовця, якість цієї освіти не дуже висока.

Сьогодні працюємо як над рішеннями, які забезпечують доступ до очної освіти, так і над рішеннями, які нададуть дітям, які у силу обставин не можуть повернутися до очної освіти, якісну онлайн освіту. І це про гаджети, і про відповідні цифрові рішення, які будуть презентовані на саміті,

– заявив міністр.

І додав, що уряд у співпраці з партнерами, донорами фінансує будівництво укриттів, можливості безпечного доїзду до місць навчання, формування безпечного освітнього простору. Також триває фінансування реформи шкільної освіти, друк підручників.

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Окремо міністр наголосив на важливості перезавантаження психологічної служби, формуванні у дітей навичок стійкості, навичок психологічного самозахисту, а також на посиленні спроможності вчителів працювати з дітьми з травмою, виявленні перших симптомів психологічної нестабільності тощо.

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Важливо зберегти ідентичність учнів-біженців

Лісовий також наголосив, що важливо зберегти ідентичність учнів-біженців.

Важливо, щоб країни сприяли поверненню українців до України. І ми розуміємо, усвідомлюємо, що діти повинні навчатися в школах за кордоном очно. Створюємо канал впливу на наших громадян через вивчення українознавчого компонента. І міжнародна спільнота нам допомагає у цьому збереженні ідентичності українці за кордоном,

– резюмував Лісовий.