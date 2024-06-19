Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час пресконференції. І зазначив, що якість цієї дистанційної освіти дуже різна.
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В Україні дистанційно навчається пів мільйона учнів
Часто, за словами посадовця, якість цієї освіти не дуже висока.
Сьогодні працюємо як над рішеннями, які забезпечують доступ до очної освіти, так і над рішеннями, які нададуть дітям, які у силу обставин не можуть повернутися до очної освіти, якісну онлайн освіту. І це про гаджети, і про відповідні цифрові рішення, які будуть презентовані на саміті,
– заявив міністр.
І додав, що уряд у співпраці з партнерами, донорами фінансує будівництво укриттів, можливості безпечного доїзду до місць навчання, формування безпечного освітнього простору. Також триває фінансування реформи шкільної освіти, друк підручників.
Окремо міністр наголосив на важливості перезавантаження психологічної служби, формуванні у дітей навичок стійкості, навичок психологічного самозахисту, а також на посиленні спроможності вчителів працювати з дітьми з травмою, виявленні перших симптомів психологічної нестабільності тощо.
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Важливо зберегти ідентичність учнів-біженців
Лісовий також наголосив, що важливо зберегти ідентичність учнів-біженців.
Важливо, щоб країни сприяли поверненню українців до України. І ми розуміємо, усвідомлюємо, що діти повинні навчатися в школах за кордоном очно. Створюємо канал впливу на наших громадян через вивчення українознавчого компонента. І міжнародна спільнота нам допомагає у цьому збереженні ідентичності українці за кордоном,
– резюмував Лісовий.
- Раніше ми писали про те, скільки учнів має вчитися у першому класі з 1 вересня. Деталі читайте за посиланням.