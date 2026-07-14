Какие документы необходимы абитуриенту для поступления, рассказываем со ссылкой на Министерство образования Украины.
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Какие документы нужно подготовить абитуриенту?
В 2026 году регистрация в электронных кабинетах началась 1 июля, а подача заявлений на бакалавриат проходит с 19 июля по 1 августа (18:00).
Как и в предыдущие годы, абитуриенты подают заявления через электронный кабинет на портале ЕДЕБО. В нем необходимо зарегистрироваться, загрузить необходимые документы и выбрать учебные заведения и специальности.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Именно в личном кабинете можно отслеживать статус каждого заявления и получить рекомендацию к зачислению.
Для поступления на бакалавриат после 11 класса обычно необходимы:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- документ о полном общем среднем образовании (свидетельство или аттестат) и приложение к нему;
- результаты НМТ (можно использовать результаты НМТ 2023–2026 годов в соответствии с правилами приема);
- военно-учетный документ (для абитуриентов, обязанных его подавать);
- документы, подтверждающие право на льготы или специальные условия поступления (при наличии);
- цветное фото для электронного кабинета абитуриента – 4 фотографии размером 3х4 см.
Для украинцев, окончивших школу в Европе в 2025 или 2026 году, вместо НМТ могут быть зачтены результаты национальных выпускных экзаменов.
После получения рекомендации к зачислению университет может запросить оригиналы или электронные копии отдельных документов.
Обратите внимание! Полный перечень правил поступления, в частности условия применения квот, особенности поступления для отдельных категорий абитуриентов и процедура зачисления, определены в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.
На что стоит обратить внимание?
Перед началом вступительной кампании будущему студенту следует:
- проверить правильность данных в документах;
- убедиться, что документ об образовании внесен в ЕДЕБО;
- заранее подготовить документы, подтверждающие льготы, если таковые имеются;
- ознакомиться с правилами приема именно того университета, в который планируете поступать, ведь к отдельным специальностям могут предъявляться дополнительные требования.
Главное правило для абитуриентов в 2026 году – не откладывать подготовку документов на последние дни. Заблаговременно созданный электронный кабинет и полный пакет документов помогут избежать технических проблем и успешно подать заявления в установленные сроки.