Які документи потрібні для вступу абітурієнту, розповідаємо з посиланням на Міністерство освіти України.

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Які документи потрібно підготувати абітурієнту?

У 2026 році реєстрація електронних кабінетів розпочалася 1 липня, а подання заяв на бакалаврат триває з 19 липня до 1 серпня (18:00).

Як і в попередні роки, вступники подають заяви через електронний кабінет на порталі ЄДЕБО. У ньому потрібно зареєструватися, завантажити необхідні документи та обрати заклади освіти й спеціальності.

Саме в особистому кабінеті можна відстежувати статус кожної заяви та отримати рекомендацію до зарахування.

Для вступу на бакалаврат після 11 класу зазвичай необхідні:

паспорт громадянина України або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

документ про повну загальну середню освіту (свідоцтво або атестат) та додаток до нього;

результати НМТ (можна використовувати результати НМТ 2023–2026 років відповідно до правил прийому);

військово-обліковий документ (для вступників, які зобов'язані його подавати);

документи, що підтверджують право на пільги або спеціальні умови вступу (за наявності);

кольорове фото для електронного кабінету вступника – 4 фотографії 3х4 см.

Для українців, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, замість НМТ можуть зарахувати результати національних випускних іспитів.

Після отримання рекомендації до зарахування університет може запросити оригінали або електронні копії окремих документів.

Зверніть увагу! Повний перелік правил вступу, зокрема умови застосування квот, особливості вступу для окремих категорій вступників та процедуру зарахування, визначили в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

На що варто звернути увагу?

Перед початком вступної кампанії майбутньому студенту варто:

перевірити правильність даних у документах;

переконатися, що документ про освіту внесений до ЄДЕБО;

заздалегідь підготувати документи, які підтверджують пільги, якщо вони є;

ознайомитися з правилами прийому саме того університету, до якого плануєте вступати, адже окремі спеціальності можуть мати додаткові вимоги.

Головне правило для вступників у 2026 році – не відкладати підготовку документів на останні дні. Завчасно створений електронний кабінет і повний пакет документів допоможуть уникнути технічних проблем та успішно подати заяви у встановлені строки.