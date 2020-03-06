Довольны родители и школьники питанием в школах: опрос от Минобразования

Министерство образования и науки Украины совместно с другими институтами и Еленой Зеленской планирует провести реформу школьного питания. Однако на начальном этапе в ведомстве собирают конкретную информацию на тему качества питания.

Опрос продлится до 15 марта 2020 года, пишет Освіторія.

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У родителей просят оценить работу столовой и буфета школы, в которой учится ребенок. Также опрос содержит вопросы и к школьникам.

Мы приглашаем родителей присоединиться к опросу и стать движущей силой изменений в системе школьного питания,

– говорится в опросе.

Ответы надо оставлять в гугл-формах.

Опрос для родителей доступны по ссылке. Для школьников – здесь.

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Сколько в Украине школ?

На территории Украины функционирует почти 17 тысяч школ.