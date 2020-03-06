Чи задоволені батьки та школярі харчуванням у школах: опитування від Міносвіти
Міністерство освіти та науки України спільно з іншими інституціями та Оленою Зеленською планує провести реформу шкільного харчування. Проте на початковому етапі у відомстві збирають конкретну інформацію на тему якості харчування.
Опитування триватиме до 15 березня 2020 року, пише Освіторія.
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У батьків просять оцінити роботу їдальні та буфету школи у якій навчається дитина. Також опитування містить запитання і до школярів.
Ми запрошуємо батьків долучитись до опитування та стати рушієм змін у системі шкільного харчування,
– йдеться в опитуванні.
Відповіді треба залишати у гугл-формах.
Опитування для батьків доступні за посиланням. Для школярів – тут.
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Скільки в Україні загалом шкіл?На території України функціонує майже 17 тисяч шкіл.