Елена Зеленская посетила украинские школы в Эстонии: фото

Во время официального визита Владимира Зеленского в Эстонию первая леди Украины Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу "Надежда". Школа работает уже более 20 лет.

О программе Елены Зеленской в Таллинне пишет официальный сайт президента Украины.

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В школе учатся дети местной украинской диаспоры. Ученики имеют возможность изучать украинский язык и историю. Также в школе есть возможность заниматься украинской народной музыкой и живописью.

Миссию "Надежды" трудно переоценить – напоминать о корнях. Здесь все наполнено любовью к родному. Это чувствуется,

– поделилась впечатлениями жена президента.



Елена Зеленская имела свою программу в Эстонии / фото: Президент Украины

На занятиях в школе используют методики и программы, разработанные в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Обучение бесплатное. Длится от 1 до 12 лет. Также местные дети имеют возможность посещать Украину летом и отдыхать в украинских летних лагерях.

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