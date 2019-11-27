Олена Зеленська завітала до української школи в Естонії: фото
Під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Естонії перша леді України Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія". Школа працює вже понад 20 років.
Про програму Олени Зеленської в Таллінні пише офіційний сайт президента України.
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В школі навчаються діти місцевої української діаспори. Учні мають змогу вивчати українську мову та історію. Також в школі є можливість займатися українською народною музикою та живописом.
Місію "Надії" важко переоцінити – нагадувати про коріння. Тут все наповнене любов'ю до рідного. Це відчувається,
– поділилася враженнями дружина президента.
Олена Зеленська мала свою програму в Естонії / фото: Президент України
На заняттях у школі використовують методики та програми, розроблені в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Навчання є безкоштовним. Триває від 1 до 12 років. Також тамтешні діти мають можливість відвідувати Україну влітку та відпочивати в українських літніх таборах.
До слова: Булінгу – ні: Олена Зеленська зустрілась з представником ЮНІСЕФ в Україні
Скільки всього українців проживає в Естонії?
- в Естонії проживає близько 24 тисяч етнічних українців;
- 4,5 тисячі з них мають естонське громадянство.
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