Олена Зеленська завітала до української школи в Естонії: фото

Під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Естонії перша леді України Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія". Школа працює вже понад 20 років.

Про програму Олени Зеленської в Таллінні пише офіційний сайт президента України.

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В школі навчаються діти місцевої української діаспори. Учні мають змогу вивчати українську мову та історію. Також в школі є можливість займатися українською народною музикою та живописом.

Місію "Надії" важко переоцінити – нагадувати про коріння. Тут все наповнене любов'ю до рідного. Це відчувається,

– поділилася враженнями дружина президента.



Олена Зеленська мала свою програму в Естонії / фото: Президент України

На заняттях у школі використовують методики та програми, розроблені в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Навчання є безкоштовним. Триває від 1 до 12 років. Також тамтешні діти мають можливість відвідувати Україну влітку та відпочивати в українських літніх таборах.

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Скільки всього українців проживає в Естонії?