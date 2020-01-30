24 канал техно lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Likar покер
more

Европейский университет обещает скидку на первый год обучения: детали

38 Читати новину українською
Университет имеет IV уровень аккредитации / Element5 Digital

Европейский университет приглашает на дни открытых дверей. Все, кто придет на событие, будут иметь скидку на первый год обучения.

Дни открытых дверей запланированы на 27-28 февраля, пишет Освіта.UA.

Читайте также: Высшее образование в Эстонии: Тартуский университет приглашает на бесплатное обучение

Все посетители мероприятия смогут получить скидку 20% на первый год обучения. Для этого надо зарегистрироваться в приемной комиссии в течение события.

Что можно узнать на дне открытых дверей

  • как на уровне бакалавра получить международный сертификат специалиста по кибербезопасности и выйти на мировой рынок труда;
  • как выпускнику школы стать студентом ведущих университетов Европы и получить практику в европейских компаниях;
  • как получать юридическое образование, практикуясь одновременно на реальных делах;
  • как получить в течение студенческих лет всестороннее развитие, которое включает и профессиональное, и духовное, и физическое, и практическое образование.

Что известно о Европейском университете?

  • основан в 1991 году;
  • 19 филиалов на территории Украины (главный корпус в Киеве);
  • более 20 тысяч студентов ежегодно;
  • учатся студенты из 15 стран мира;
  • в университете работает более 1600 научно-педагогических специалистов;
  • единственное в Украине заведение высшего образования, в котором создана система образования от детского сада до университета.

К слову: Швейцарский университет гостеприимства приглашает на обучение

Зарегистрироваться на день открытых дверей можно по ссылке. Событие пройдет 27-28 февраля с 10 до 17 часов в городе Киеве.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Высшее образование Учеба Образование в Украине Студенты
Задолженность по выплатам зарплат в образовательной сфере выросла в 2,5 раза
сегодня
77
Залиште відгук