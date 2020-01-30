Европейский университет обещает скидку на первый год обучения: детали

Европейский университет приглашает на дни открытых дверей. Все, кто придет на событие, будут иметь скидку на первый год обучения.

Дни открытых дверей запланированы на 27-28 февраля, пишет Освіта.UA.

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Все посетители мероприятия смогут получить скидку 20% на первый год обучения. Для этого надо зарегистрироваться в приемной комиссии в течение события.

Что можно узнать на дне открытых дверей

как на уровне бакалавра получить международный сертификат специалиста по кибербезопасности и выйти на мировой рынок труда;

как выпускнику школы стать студентом ведущих университетов Европы и получить практику в европейских компаниях;

как получать юридическое образование, практикуясь одновременно на реальных делах;

как получить в течение студенческих лет всестороннее развитие, которое включает и профессиональное, и духовное, и физическое, и практическое образование.

Что известно о Европейском университете?

основан в 1991 году;

19 филиалов на территории Украины (главный корпус в Киеве);

более 20 тысяч студентов ежегодно;

учатся студенты из 15 стран мира;

в университете работает более 1600 научно-педагогических специалистов;

единственное в Украине заведение высшего образования, в котором создана система образования от детского сада до университета.

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Зарегистрироваться на день открытых дверей можно по ссылке. Событие пройдет 27-28 февраля с 10 до 17 часов в городе Киеве.