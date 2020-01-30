Європейський університет обіцяє знижку на перший рік навчання: деталі
Європейський університет запрошує на дні відкритих дверей. Усі, хто прийде на подію, матиме знижку на перший рік навчання.
Дні відкритих дверей заплановані на 27-28 лютого, пише Освіта.UA.
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Усі відвідувачі заходу зможуть отримати знижку 20% на перший рік навчання. Для цього треба зареєструватись в приймальній комісії протягом події.
Що можна дізнатись на дні відкритих дверей
- як на рівні бакалавра отримати міжнародний сертифікат фахівця з кібербезпеки та вийти на світовий ринок праці;
- як випускнику школи стати студентом провідних університетів Європи та отримати практику у європейських компаніях;
- як здобувати юридичну освіту, практикуючись одночасно на реальних справах;
- як отримати протягом студентських років всебічний розвиток, який включає і професійну, і духовну, і фізичну, і практичну освіту.
Що відомо про європейський університет?
- заснований в 1991 році;
- 19 філій на території України (головний корпус в Києві);
- понад 20 тисяч студентів щороку;
- навчаються студенти з 15 країн світу;
- в університеті працює понад 1600 науково-педагогічних фахівців;
- єдиний в Україні заклад вищої освіти, в якому створена система освіти від дитячого садка до університету.
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Зареєструватись на день відкритих дверей можна за посиланням. Подія відбуватиметься 27-28 лютого з 10 до 17 години в місті Києві.