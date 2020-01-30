Європейський університет обіцяє знижку на перший рік навчання: деталі

Європейський університет запрошує на дні відкритих дверей. Усі, хто прийде на подію, матиме знижку на перший рік навчання.

Дні відкритих дверей заплановані на 27-28 лютого, пише Освіта.UA.

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Усі відвідувачі заходу зможуть отримати знижку 20% на перший рік навчання. Для цього треба зареєструватись в приймальній комісії протягом події.

Що можна дізнатись на дні відкритих дверей

як на рівні бакалавра отримати міжнародний сертифікат фахівця з кібербезпеки та вийти на світовий ринок праці;

як випускнику школи стати студентом провідних університетів Європи та отримати практику у європейських компаніях;

як здобувати юридичну освіту, практикуючись одночасно на реальних справах;

як отримати протягом студентських років всебічний розвиток, який включає і професійну, і духовну, і фізичну, і практичну освіту.

Що відомо про європейський університет?

заснований в 1991 році;

19 філій на території України (головний корпус в Києві);

понад 20 тисяч студентів щороку;

навчаються студенти з 15 країн світу;

в університеті працює понад 1600 науково-педагогічних фахівців;

єдиний в Україні заклад вищої освіти, в якому створена система освіти від дитячого садка до університету.

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Зареєструватись на день відкритих дверей можна за посиланням. Подія відбуватиметься 27-28 лютого з 10 до 17 години в місті Києві.