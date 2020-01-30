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Європейський університет обіцяє знижку на перший рік навчання: деталі

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Університет має IV рівень акредитації / Element5 Digital

Європейський університет запрошує на дні відкритих дверей. Усі, хто прийде на подію, матиме знижку на перший рік навчання.

Дні відкритих дверей заплановані на 27-28 лютого, пише Освіта.UA.

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Усі відвідувачі заходу зможуть отримати знижку 20% на перший рік навчання. Для цього треба зареєструватись в приймальній комісії протягом події.

Що можна дізнатись на дні відкритих дверей

  • як на рівні бакалавра отримати міжнародний сертифікат фахівця з кібербезпеки та вийти на світовий ринок праці;
  • як випускнику школи стати студентом провідних університетів Європи та отримати практику у європейських компаніях;
  • як здобувати юридичну освіту, практикуючись одночасно на реальних справах;
  • як отримати протягом студентських років всебічний розвиток, який включає і професійну, і духовну, і фізичну, і практичну освіту.

Що відомо про європейський університет?

  • заснований в 1991 році;
  • 19 філій на території України (головний корпус в Києві);
  • понад 20 тисяч студентів щороку;
  • навчаються студенти з 15 країн світу;
  • в університеті працює понад 1600 науково-педагогічних фахівців;
  • єдиний в Україні заклад вищої освіти, в якому створена система освіти від дитячого садка до університету.

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Зареєструватись на день відкритих дверей можна за посиланням. Подія відбуватиметься 27-28 лютого з 10 до 17 години в місті Києві.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Вища освіта Студенти
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