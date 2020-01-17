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Навчання в Естонії: Тартуський університет запрошує на безкоштовне навчання

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В Естонії хороша система освіти / Visit Estonia

Університет міста Тарту, що в Естонії, пропонує 287 стипендій для студентів-іноземців. Безоплатне навчання можливе як на бакалавраті, так і на магістратурі.

Про можливості пише офіційний сайт Тартунського університету.

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Стипендії доступні для двох бакалаврських програм та 22 магістерських.

Усі заявники автоматично розглядаються як претенденти на безоплатне навчання.

Доступні різні гранти та стипендії, а також можна подати заявку на отримання щомісячної стипендії для покривання витрат на житло.

Документи можна подати до 15 квітня на бакалаврські програми, та до 15 березня на магістерські.

Про деталі можна дізнатись за посиланням.

Що відомо про університет в Тарту?

  • вважається одним з кращих університетів Східної Європи;
  • виш має статус дослідницького закладу;
  • тут навчаються 14 тисяч студентів (2000 з них іноземці).

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Скільки українців навчаються в університетах Естонії?Близько 300 українців є студентами естонських вишів.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта за кордоном Вища освіта Естонія Студенти
Один з кращих університетів США безкоштовно навчатиме українців
15 січня
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