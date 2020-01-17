Обучение в Эстонии: Тартуский университет приглашает на бесплатное обучение
Университет города Тарту, что в Эстонии, предлагает 287 стипендий для студентов-иностранцев. Бесплатное обучение возможно как на бакалавриате, так и магистратуре.
О возможностях пишет официальный сайт Тартунского университета.
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Стипендии доступны для двух бакалаврских программ и 22 магистерских.
Все заявители автоматически рассматриваются как претенденты на бесплатное обучение.
Доступны различные гранты и стипендии, а также можно подать заявку на получение ежемесячной стипендии для покрытия расходов на жилье.
Документы можно подать до 15 апреля на бакалаврские программы, и до 15 марта на магистерские.
О деталях можно узнать по ссылке.
Что известно об университете в Тарту?
- считается одним из лучших университетов Восточной Европы;
- вуз имеет статус исследовательского учреждения;
- здесь обучаются 14 тысяч студентов (2000 из них иностранцы).
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Сколько украинцев учатся в университетах Эстонии?
Около 300 украинцев являются студентами эстонских вузов.