Швейцарський університет гостинності запрошує на навчання
Продовжується набір на програми бакалаврату та магістратури до швейцарського університету гостинності Glion. Навчання можна розпочати вже в лютому 2020 року.
Університет є еталоном у сфері готельної справи, пише офіційний сайт Glion.
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89% випускників вишу отримують запрошення на роботу ще до закінчення навчання.
Студенти університету переймають досвід роботи у професійних готельєрів, рестораторів та фінансистів, адже 80% всього навчання становить практика.
Glion протягом 55 років очолює рейтинги провідних вишів готельного бізнесу у світі. Представники від понад 100 компаній регулярно відвідують кампуси Glion, щоб запросити студентів на стажування.
Як подати документи на навчання покроково
Заявка
Університет розташований у мальовничому місці / фото: Glion edu
Залиште заявку на сайті та отримаєте детальний опис програм та їхню вартість;
Поради експертів університету
Можна скористатись порадами експертів від університету. Вони зателефонують для уточнення. Також дадуть відповіді на ваші запитання;
Документи
Підготуйте документи для вступу та оплатіть депозит (необхідне підтвердження про володіння англійською мовою IELTS);
Зарахування
Далі лишається чекати на лист з підтвердженням про зарахування. Після цього вам необхідно оформити студентську візу.
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Детальну інформацію та форму для заявки знайдете тут.
Скільки всього університетів у Швейцарії?Загалом у Швейцарії функціонує 12 вищих навчальних закладів