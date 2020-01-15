Швейцарський університет гостинності запрошує на навчання

Продовжується набір на програми бакалаврату та магістратури до швейцарського університету гостинності Glion. Навчання можна розпочати вже в лютому 2020 року.

Університет є еталоном у сфері готельної справи, пише офіційний сайт Glion.

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89% випускників вишу отримують запрошення на роботу ще до закінчення навчання.

Студенти університету переймають досвід роботи у професійних готельєрів, рестораторів та фінансистів, адже 80% всього навчання становить практика.

Glion протягом 55 років очолює рейтинги провідних вишів готельного бізнесу у світі. Представники від понад 100 компаній регулярно відвідують кампуси Glion, щоб запросити студентів на стажування.

Як подати документи на навчання покроково

Заявка



Університет розташований у мальовничому місці / фото: Glion edu

Залиште заявку на сайті та отримаєте детальний опис програм та їхню вартість;

Поради експертів університету

Можна скористатись порадами експертів від університету. Вони зателефонують для уточнення. Також дадуть відповіді на ваші запитання;

Документи

Підготуйте документи для вступу та оплатіть депозит (необхідне підтвердження про володіння англійською мовою IELTS);

Зарахування

Далі лишається чекати на лист з підтвердженням про зарахування. Після цього вам необхідно оформити студентську візу.

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Детальну інформацію та форму для заявки знайдете тут.

Скільки всього університетів у Швейцарії?Загалом у Швейцарії функціонує 12 вищих навчальних закладів