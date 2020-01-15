Швейцарский университет гостеприимства приглашает на обучение

Продолжается набор на программы бакалавриата и магистратуры в швейцарский вуз гостеприимства Glion. Обучение можно начать уже в феврале 2020 года.

Университет является эталоном в сфере гостиничного дела, пишет официальный сайт Glion.

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89% выпускников вуза получают приглашение на работу еще до окончания обучения.

Студенты университета перенимают опыт работы у профессиональных отельеров, рестораторов и финансистов, ведь 80% всего обучения составляет практика.

Glion в течение 55 лет возглавляет рейтинги ведущих вузов гостиничного бизнеса в мире. Представители более 100 компаний регулярно посещают кампусы Glion, чтобы пригласить студентов на стажировку.

Как подать документы на обучение пошагово

Заявка

Оставьте заявку на сайте и получите подробное описание программ и их стоимость;



Университет расположен в живописном месте / фото: Glion edu

Советы экспертов университета

Можно воспользоваться советами экспертов от университета. Они перезвонят для уточнения. Также ответят на ваши вопросы;

Документы

Подготовьте документы для поступления и оплатите депозит (необходимо подтверждение о владении английским языком IELTS);

Зачисление

Дальше остается ждать письмо с подтверждением о зачислении. После этого вам необходимо оформить студенческую визу.

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Подробную информацию и форму для заявки найдете здесь.

Сколько всего университетов в Швейцарии?Всего в Швейцарии функционирует 12 высших учебных заведений.