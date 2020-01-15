Швейцарский университет гостеприимства приглашает на обучение
Продолжается набор на программы бакалавриата и магистратуры в швейцарский вуз гостеприимства Glion. Обучение можно начать уже в феврале 2020 года.
Университет является эталоном в сфере гостиничного дела, пишет официальный сайт Glion.
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89% выпускников вуза получают приглашение на работу еще до окончания обучения.
Студенты университета перенимают опыт работы у профессиональных отельеров, рестораторов и финансистов, ведь 80% всего обучения составляет практика.
Glion в течение 55 лет возглавляет рейтинги ведущих вузов гостиничного бизнеса в мире. Представители более 100 компаний регулярно посещают кампусы Glion, чтобы пригласить студентов на стажировку.
Как подать документы на обучение пошагово
Заявка
Оставьте заявку на сайте и получите подробное описание программ и их стоимость;
Университет расположен в живописном месте / фото: Glion edu
Советы экспертов университета
Можно воспользоваться советами экспертов от университета. Они перезвонят для уточнения. Также ответят на ваши вопросы;
Документы
Подготовьте документы для поступления и оплатите депозит (необходимо подтверждение о владении английским языком IELTS);
Зачисление
Дальше остается ждать письмо с подтверждением о зачислении. После этого вам необходимо оформить студенческую визу.
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Подробную информацию и форму для заявки найдете здесь.
Сколько всего университетов в Швейцарии?Всего в Швейцарии функционирует 12 высших учебных заведений.