Премию присуждают на сумму 100 тысяч долларов исключительному студенту. Но он должен иметь влияние на жизнь своих сверстников и на общество.

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Кто может подать заявку на Global Student Prize 2024

Премию основали для создания новой мощной платформы, которая знакомит мир с выдающимися студентами.

На премию может подать заявку молодежь в возрасте от 16 лет, которая учится в академическом учебном заведении или в системе неформального образования. Студенты-заочники, а также студенты, которые учатся на онлайн-курсах, тоже имеют право на получение премии.

Конечный срок подачи заявок – 28 апреля 2024 года.

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