Премию присуждают на сумму 100 тысяч долларов исключительному студенту. Но он должен иметь влияние на жизнь своих сверстников и на общество.
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Кто может подать заявку на Global Student Prize 2024
Премию основали для создания новой мощной платформы, которая знакомит мир с выдающимися студентами.
На премию может подать заявку молодежь в возрасте от 16 лет, которая учится в академическом учебном заведении или в системе неформального образования. Студенты-заочники, а также студенты, которые учатся на онлайн-курсах, тоже имеют право на получение премии.
Конечный срок подачи заявок – 28 апреля 2024 года.
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Ниал Денг стал лучшим студентом мира 2023 года
- В 2023 году лучшим студентом мира стал 24-летний уроженец Южного Судана Ниал Денг.
- Он получил награду в Нью-Йорке во время недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2023 году.
- Ниал провел почти половину своей жизни в лагере для беженцев Какума в Кении. Прибыл туда, когда ему было 11 лет – одинокий, без семьи после побега из своей деревни на западе Эфиопии после вооруженного нападения.
- С тех пор Ниал помог более 20 тысячам беженцев в лагере для беженцев Какума в Кении с помощью миротворческих, образовательных и предпринимательских программ. Также создал безопасное пространство для молодых людей, чтобы исцелить от полученной травмы.