Премію присуджують на суму 100 тисяч доларів винятковому студенту. Але він повинен мати вплив на життя своїх однолітків і на суспільство.

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Хто може подати заявку на Global Student Prize 2024

Премію заснували для створення нової потужної платформи, що знайомить світ з видатними студентами.

На премію може подати заявку молодь віком від 16 років, яка навчається в академічному навчальному закладі або в системі неформальної освіти. Студенти-заочники, а також студенти, які навчаються на онлайн-курсах, теж мають право на отримання премії.

Кінцевий термін подання заявок – 28 квітня 2024 року.

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