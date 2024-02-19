Премію присуджують на суму 100 тисяч доларів винятковому студенту. Але він повинен мати вплив на життя своїх однолітків і на суспільство.
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Хто може подати заявку на Global Student Prize 2024
Премію заснували для створення нової потужної платформи, що знайомить світ з видатними студентами.
На премію може подати заявку молодь віком від 16 років, яка навчається в академічному навчальному закладі або в системі неформальної освіти. Студенти-заочники, а також студенти, які навчаються на онлайн-курсах, теж мають право на отримання премії.
Кінцевий термін подання заявок – 28 квітня 2024 року.
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Ніал Денг став найкращим студентом світу 2023 року
- У 2023 році найкращим студентом світу став 24-річний уродженець Південного Судану Ніал Денг.
- Він отримав нагороду в Нью-Йорку під час тижня Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у 2023 році.
- Ніал провів майже половину свого життя в таборі для біженців Какума в Кенії. Прибув туди, коли йому було 11 років – самотній, без сім'ї після втечі зі свого села на заході Ефіопії після збройного нападу.
- Відтоді Ніал допоміг понад 20 тисячам біженців у таборі для біженців Какума в Кенії за допомогою миротворчих, освітніх та підприємницьких програм. Також створив безпечний простір для молодих людей, аби зцілити від отриманої травми.