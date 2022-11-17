Так, преподаватель одного из университетов Житомира занимался коллаборационной деятельностью в сентябре этого года. Однако безнаказанным не останется.

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Житомирский преподаватель поддерживал Россию

Преподавателя учебного заведения Житомира признали виновным в поддержке решений и действий государства-агрессора.