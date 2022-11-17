Так, преподаватель одного из университетов Житомира занимался коллаборационной деятельностью в сентябре этого года. Однако безнаказанным не останется.
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Житомирский преподаватель поддерживал Россию
Преподавателя учебного заведения Житомира признали виновным в поддержке решений и действий государства-агрессора.
Суд определил наказание для предателя. Так, преподаватель не будет иметь права занимать государственные должности, работать в органах местного самоуправления и преподавать сроком на 10 лет. Вину доказали прокуроры.
Чем "отличился" педагог
Этот преподаватель в центре города публично призвал к поддержке решений и действий России. Убеждал, что россияне – "наш братский народ и власть РФ делает все, чтобы помочь Украине избавиться от неонацистских формирований и возобновить отношения между нашими странами". При этом пренебрежительно высказывался о Революции Достоинства: назвал события 2014 "переворотом". Также призвал житомирян "поддержать денацификацию Украины".
Важно Будет ли учить детей педагог, оправдывающая Путина: в ГБР ответили
В Житомире наказали еще одну педагога-коллаборантку
- ГБР сообщило о подозрении заместителю директора местного лицея №25.
- В апреле 2022 года во время собрания коллектива женщина оправдывала Путина. Также отмечала, что Украина и Россия должны быть единым целым. К тому же, поддержала оккупацию Крымского полуострова и Донецкой области.
- Также, по мнению предательницы, "это Украина спровоцировала Россию", "руководство Украины должно было пойти на уступки РФ", а "введение российских войск в Украину и введение так называемой политики Путина будет полезным для развития Украины".
- Не изменила "педагогиня" свое мнение даже тогда, когда 4 марта 2022 года российская армия попала ракетой в учебное заведение. В уничтожении лицея она обвинила украинские власти.
- В конце октября дело передали в ГБР. Следователи собрали доказательства и сообщили женщине о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины, а также осуществлявших ее лиц.
- Теперь изменница может грозить до 3 лет неволи.