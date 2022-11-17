Так, викладач одного з університетів Житомира займався колабораційною діяльністю у вересні цього року. Однак непокараним не залишиться.

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Житомирський викладач підтримував Росію

Викладача навчального закладу Житомира визнали винним у підтримці рішень та дій держави-агресора.