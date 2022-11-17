Так, викладач одного з університетів Житомира займався колабораційною діяльністю у вересні цього року. Однак непокараним не залишиться.
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Житомирський викладач підтримував Росію
Викладача навчального закладу Житомира визнали винним у підтримці рішень та дій держави-агресора.
Суд визначив покарання для зрадника. Так, викладач не матиме права обіймати державні посади, працювати в органах місцевого самоврядування та викладати терміном на 10 років. Вину довели прокурори.
Чим "відзначився" педагог
Цей викладач у центрі міста публічно закликав до підтримки рішень та дій Росії. Переконував, що росіяни – "наш братський народ і влада РФ робить все, аби допомогти Україні позбутися неонацистських формувань та поновити відносини між нашими країнами". При цьому зневажливо висловлювався про Революцію Гідності: назвав події 2014 року "переворотом". Також закликав житомирян "підтримати денацифікацію України".
Важливо Чи вчитиме дітей педагогиня, яка виправдовувала Путіна: у ДБР відповіли
У Житомирі покарали ще одну педагогиню-колаборантку
- ДБР повідомило про підозру заступниці директора місцевого ліцею №25.
- У квітні 2022 року під час зборів колективу жінка виправдовувала Путіна. Також наголошувала, що Україна та Росія мають бути єдиним цілим. До того ж підтримала окупацію Кримського півострова та Донецької області.
- Також, на думку зрадниці, "це Україна спровокувала Росію", "керівництво України мало піти на поступки РФ", а "введення російських військ в Україну та запровадження так званої "політики Путіна" буде корисним для розвитку України".
- Не змінила "педагогиня" свою думку навіть тоді, коли 4 березня 2022 року російська армія поцілила ракетою у навчальний заклад. Натомість у знищенні ліцею вона звинуватила українську владу.
- У кінці жовтня справу передали до ДБР. Слідчі зібрали докази й повідомили жінці про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, а також осіб, які її здійснювали.
- Тепер зрадниці може загрожувати до 3 років неволі.