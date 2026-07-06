Это 91,5 % от общего числа зарегистрированных. Впереди – дополнительная сессия, в которой примут участие почти 7 тысяч абитуриентов, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

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Интересные факты об основной сессии НМТ в 2026 году

Количество участников

В МОН при этом уже подвели первые итоги основной сессии. В этом году на НМТ зарегистрировалось наибольшее количество участников за последние 5 лет – почти 360 тысяч. В прошлом году было 317 тысяч человек. Это стало возможным благодаря тому, что многие выпускники прошлых лет в этом году решили поступать в вузы нашей страны.

Для участия в основной сессии зарегистрировались 354 463 человека. В временные экзаменационные центры фактически явились 324 284 участника, что составляет 91,5% от общего числа зарегистрированных,

– уточнили в ведомстве.

Самый популярный предмет и самые высокие баллы

География почти догнала английский по популярности. В этом году географию в качестве дополнительного предмета выбрали 31,22% участников от общего числа зарегистрированных на основную сессию. Английский язык – 31,49% участников. Чаще всего географию выбирали выпускники прошлых лет.

Наибольшее количество максимальных результатов – 200 баллов – участники получили по английскому языку и математике.

Среди участников этого года 200 баллов хотя бы по одному предмету получил 3671 абитуриент, по двум – 259 и по трем – 28. Наивысшие баллы по всем четырем предметам получили два участника,

– сообщили в МОН.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Сколько участников не сдали НМТ-2026

Более 85% участников основной сессии НМТ получат возможность поступать в вузы. Почти 15% участников основной сессии НМТ не преодолели порог хотя бы по одному учебному предмету. В прошлые годы этот показатель составлял 13,51% (2025) и 14,38% (2024).

Традиционно большинство участников НМТ – 17-летние абитуриенты. В тестировании принимают участие лица разного возраста – от 15 до более 40 лет.

Среди зарегистрированных на основную сессию более 251 тысячи – выпускники школ этого года, студенты учреждений профессионального предвузовского и высшего образования, а почти 103 тысячи – выпускники прошлых лет.