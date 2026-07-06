Це 91,5% від кількості зареєстрованих. Попереду – додаткова сесія, у якій братимуть участь майже 7 тисяч вступників, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

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Цікаві факти про основну сесію НМТ у 2026 році

Кількість учасників

У МОН при цьому вже підбити перші підсумки основної сесії. Цьогоріч на НМТ зареєструвалася найбільша кількість учасників за останні 5 років – майже 360 тисяч. Торік було 317 тисяч осіб. Це стало можливим завдяки тому, що чимало випускників минулих років цьогоріч вирішили вступати до вишів нашої держави.

Для участі в основній сесії зареєструвалися 354 463 особи. До тимчасових екзаменаційних центрів фактично з'явилися 324 284 учасники, що становить 91,5% від загальної кількості зареєстрованих,

– уточнили у відомстві.

Найпопулярніший предмет і найвищі бали

Географія майже наздогнала англійську за популярністю. Цьогоріч географію як додатковий предмет обрали 31,22% учасників від загальної кількості зареєстрованих на основну сесію. Англійську мову – 31,49% учасників. Найчастіше географію обирали випускники минулих років.

Найбільше максимальних результатів – 200 балів – учасники отримали з англійської мови та математики.

Серед цьогорічних учасників 200 балів хоча б з одного предмета отримав 3671 вступник, за два – 259 і за три – 28. Найвищі бали з усіх чотирьох предметів отримали два учасники,

– повідомили в МОН.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Скільки учасників не склали НМТ-2026

Понад 85% учасників основної сесії НМТ матимуть можливість вступати до вишів. Майже 15% учасників основної сесії НМТ не подолали поріг хоча б з одного навчального предмета. У минулих роках цей показник становив 13,51% (2025) і 14,38% (2024).

Традиційно більшість учасників НМТ – 17-річні вступники. У тестуванні беруть участь особи різного віку – від 15 до понад 40 років.

Серед зареєстрованих на основну сесію понад 251 тисяча — цьогорічні випускники шкіл, студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, а майже 103 тисячі – випускники минулих років.