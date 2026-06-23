Что означает имя Иван и как ласково обращаться к нему на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Что означает имя Иван и как обращаться к нему на украинском языке?

Имя "Иван" настолько привычно для украинцев, что кажется, будто оно существовало всегда. И действительно, это одно из древнейших и самых распространенных мужских имен в Украине.

Иван происходит от древнееврейского имени Йоханан (Йоанан), которое означает "Бог милостивый", "Божья милость" или "дарованный Богом" (Yochanan, Ydhochanan – Яхве (Бог)). Благодаря греческой и церковнославянской традициям оно распространилось по многим странам мира и приобрело свои варианты: на украинском – Иван, на английском – Джон, на французском – Жан, на испанском – Хуан, на итальянском – Джованни.

В украинской культуре имя Иван имеет особое значение. Недаром народ создал десятки пословиц, поговорок и сказочных образов, в которых главного героя зовут именно Иваном:

Кожен Іван має свій план.

Без Івана уся вулиця погана.

Як Івася не навчиш, то й Іван вміти не буде.

Это имя в пословицах часто используется как обобщённый образ "обычного человека", ведь это одно из самых распространённых имён. В народных выражениях оно может символизировать простоту, обыденность, но в то же время и жизненную мудрость.

И, конечно же, в украинском языке образовалось немало ласковых форм:

Іванко, Іванонько, Іваночко, Іваненько, Іванечко, Іванець, Іванина, Іваник, Іванчик, Іваночок, Іванцьо, Іванько, Іванько, Іваньо, Іванунь, Івануньо, Івась, Івасько, Івасенько, Івасечко, Івасик, Івасьо, Івасюнь, Івасюненько, Івасюнечко, Івасюньо, Івасько, Івашко, Івашенько, Івашечко та Ясьо.

Как ещё называют Ивана: смотрите видео

А вот форма "Ваня", хотя и широко используется в быту, пришла к нам через русскую традицию.

Конечно, каждый человек сам решает, как ему удобнее, чтобы к нему обращались. Однако стоит знать, что украинский язык имеет собственные древние формы этого имени, которые существовали задолго до появления привычного для многих "Вани".

Это имя не теряет своей популярности, кроме того, родители могут сами выбрать вариант написания имени – Иван, Иоанн или Ян.

А еще есть женская версия этого имени – Иванна, Иоанна, Яна, Янина.

Таким образом, имя Иван – это не просто распространённое мужское имя, а часть нашего языкового и культурного наследия.