Що означає ім'я Іван та як пестливо звертатися до нього українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Що означає ім'я Іван і як звертатися українською?

Ім'я "Іван" настільки звичне для українців, що здається, ніби воно існувало завжди. І справді, це одне з найдавніших і найпоширеніших чоловічих імен в Україні.

Іван походить від давньоєврейського імені Йоханан (Йоанан), яке означає "Бог милостивий", "Божа ласка" або "дарований Богом" (Yochanan, Ydhochanan – Ягве (Бог)). Через грецьку та церковнослов'янську традиції воно поширилося багатьма країнами світу та набуло свого звучання: українською – Іван, англійською – Джон, французькою – Жан, іспанською – Хуан, італійською – Джованні.

В українській культурі ім'я Іван має особливе значення. Недарма народ створив десятки прислів'їв, приказок і казкових образів, у яких головного героя звуть саме Іваном:

Кожен Іван має свій план.

Без Івана уся вулиця погана.

Як Івася не навчиш, то й Іван вміти не буде.

Це ім’я у прислів’ях часто використовується як узагальнений образ "звичайної людини", бо це одне з найпоширеніших імен. У народних висловах воно може символізувати простоту, буденність, але й водночас життєву мудрість.

І звісно в українській мові утворилося чимало пестливих форм:

Іванко, Іванонько, Іваночко, Іваненько, Іванечко, Іванець, Іванина, Іваник, Іванчик, Іваночок, Іванцьо, Іванько, Іванько, Іваньо, Іванунь, Івануньо, Івась, Івасько, Івасенько, Івасечко, Івасик, Івасьо, Івасюнь, Івасюненько, Івасюнечко, Івасюньо, Івасько, Івашко, Івашенько, Івашечко та Ясьо.

Як ще називати Івана: дивіться відео

А ось форма "Ваня", хоч і широко вживається в побуті, прийшла до нас через російську традицію.

Звісно, кожна людина сама вирішує, як їй комфортніше, щоб до неї зверталися. Проте варто знати, що українська мова має власні давні форми цього імені, які існували задовго до появи звичного для багатьох "Вані".

Це ім'я не втрачає свої популярності, крім того батьки можуть самі обрати варіант написання імені – Іван, Іоан чи Ян.

А ще є жіноча версія цього імені – Іванна, Іоанна, Яна, Яніна.

Тож ім'я Іван – це не просто поширене чоловіче ім'я, а частина нашої мовної та культурної спадщини.