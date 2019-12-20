Из хартии трех китайских университетов изъяли свободу мысли: студенты протестуют

Правительство Китая пересмотрело хартии трех университетов в Шанхае, теперь там нет пункта о свободе мысли. Студенты уже устроили протест.

Об изменениях в политике университетов крупнейшего города КНР сообщил министр образования Китая, пишет The Cuardian.

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Пользователей социальных сетей возмутили такие действия власти. Студенты университета Фудань даже записали видео, где поют гимн университета. В тексте рефреном повторяется фраза "свобода мысли".

Такие действия властей вызваны антиправительственными протестами в Гонконге, ведь там основой сопротивления являются именно студенты.

Новые изменения предусматривают, что важнейшей составляющей университета является партийный комитет, а цель обучения "вооружить разум преподавателей и студентов идеей социализма Си Цзиньпина".

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Что известно о протестах в Гонконге?

Гонконгцы пытаются освободиться из-под авторитарных властей Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически отделен от материковой части страны. Гонконг существует по своим законам и по своей системе, в то время как авторитарный Китай пытается всячески давить на него.

Гонконг считают эдаким "островом свободы и демократии" по сравнению с тем, что происходит на материковой части Китая.

Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в том числе и смертная казнь.

Протесты не утихают до сих пор.