З хартії трьох китайських університетів вилучили свободу думки: студенти протестують

Уряд Китаю переглянув хартії трьох університетів в Шанхаї, тепер там немає пункту про свободу думки. Студенти вже влаштували протест.

Про зміни у політиці університетів найбільшого міста КНР повідомив міністр освіти Китаю, пише The Cuardian.

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Користувачів соціальних мереж обурили такі дії влади. Студенти університету Фудань навіть записали відео, де співають гімн університету. У тексті рефреном повторюється фраза "свобода думки".

Такі дії влади викликані антиурядовими протестами в Гонконгу, адже там основою спротиву є саме студенти.

Нові зміни передбачають, що найважливішою складовою університету є партійний комітет, а мета навчання "озброїти розум викладачів та студентів ідеєю соціалізму Сі Цзіньпіна".

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Що відомо про протести у Гонконгу?

Гонконгці намагаються звільнитися з-під авторитарної влади Китаю. Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно відділений від материкової частини країни. Гонконг існує за своїми законами та за своєю системою, в той час як авторитарний Китай намагається усіляко тиснути на нього.

Гонконг вважають таким собі "островом свободи і демократії" у порівнянні з тим, що відбувається на материковій частині Китаю.

Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема – і смертна кара.

Протести не вщухають досі.