Из-за плагиата Минобразования лишил ученых степеней трех человек – причина

Аттестационная комиссия Министерства образования и науки отменила три научные степени. Причиной является низкий уровень исследований и академический плагиат в аттестационных работах.

О решении отозвать научные степени рассказал заместитель министра образования Егор Стадный, пишет пресс-служба МОН.

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Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат – плагиатом, имитацию науки – имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение,

– подчеркнул чиновник.

Однако, также было принято решение присудить 306 научных степеней доктора наук, 1079 – кандидата наук, 17 – доктора философии. Коллегия также решила предоставить 194 ученых звания профессора, 568 – доцента, 38 – старшего исследователя.

На дополнительное рассмотрение направили 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций.

Кому именно отменили научные степени

Степень доктора наук по истории отменили Ющенко Петру Андреевичу. Причина – плагиат. Тема диссертации – "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI века)".

Причина – плагиат. Тема диссертации – "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI века)". Степень кандидата наук патологической физиологии Донник Татьяны Анатольевны отменена из-за несоответствия паспорта научной специальности. Тема работы – "Роль и механизмы участия психоэмоциональных расстройств в дизрегуляционной патологии у больных с отдаленными последствиями закрытой легкой черепно-мозговой травмы и обоснование их коррекции методом программируемой сенсорной депривации".

отменена из-за несоответствия паспорта научной специальности. Тема работы – "Роль и механизмы участия психоэмоциональных расстройств в дизрегуляционной патологии у больных с отдаленными последствиями закрытой легкой черепно-мозговой травмы и обоснование их коррекции методом программируемой сенсорной депривации". Степень кандидата наук по педагогике отменена Деревянко Инне Владимировне за фальсификацию источниковой базы. Тема работы – "Педагогические идеи христианского воспитания подростков Киевской Руси (конец Х – середина XIII века)".

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Сколько в Украине всего ученых?Всего в Украине работают более 300 тысяч научных работников.