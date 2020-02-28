Через плагіат: Міносвіти позбавив наукових ступенів трьох осіб – причина

Атестаційна комісія міністерства освіти та науки скасувала три наукові ступені. Причиною є низький рівень досліджень та академічний плагіат в атестаційних роботах.

Про рішення відкликати наукові ступені розповів заступник міністра освіти Єгор Стадний, пише пресслужба МОН.

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Дуже важливо, коли професійна спільнота не мовчить, а називає порушення порушенням, плагіат – плагіатом, імітацію науки – імітацією. Лише тоді, коли самі науковці стоять на стороні високих наукових стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення,

– підкреслив посадовець.

Проте, також було ухвалено рішення присудити 306 наукових ступенів доктора наук, 1079 – кандидата наук, 17 – доктора філософії. Колегія також вирішила надати 194 вчених звання професора, 568 – доцента, 38 – старшого дослідника.

На додатковий розгляд направили 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

Кому саме скасували наукові ступені

Ступінь доктора наук з історії скасували Ющенку Петру Андрійовичу . Причина – плагіат. Тема дисертації – "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII – початок XXI століття)".

. Причина – плагіат. Тема дисертації – "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII – початок XXI століття)". Ступінь кандидата наук з паталогічної фізіології Донник Тетяни Анатоліївни скасовано через невідповідність паспорта наукової спеціальності. Тема роботи – "Роль та механізми участі психоемоційних розладів в дизрегуляційній патології у хворих з віддаленими наслідками закритої легкої черепно-мозкової травми та обґрунтування їх корекції методом програмованої сенсорної депривації".

скасовано через невідповідність паспорта наукової спеціальності. Тема роботи – "Роль та механізми участі психоемоційних розладів в дизрегуляційній патології у хворих з віддаленими наслідками закритої легкої черепно-мозкової травми та обґрунтування їх корекції методом програмованої сенсорної депривації". Ступінь кандидата наук з педагогіки скасовано Дерев’янко Інні Володимирівні через фальсифікацію джерельної бази. Тема роботи – "Педагогічні ідеї християнського виховання підлітків Київської Русі (кінець Х – середина ХІІІ століття)".

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Скільки в Україні всього науковців?Загалом в Україні працюють понад 300 тисяч наукових працівників.