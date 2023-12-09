Фарион подала в суд на "Львовскую политехнику" из-за увольнения: что известно об иске

Ирина Фарион намерена судиться с "Львовской политехникой". Языковед сама это подтвердила украинским СМИ.

Языковед, народный депутат Украины VII созыва и бывшая профессор "Львовской политехники" Ирина Фарион подала иск в суд насчет увольнения из этого учебного заведения после громкого скандала. Она подтвердила это Суспильному 8 декабря.

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Что сказала Фарион

Журналисты пообщались по телефону с блогершей. Педагогиня хочет обжаловать решение об увольнении. Фарион считает свое увольнение незаконным. Более того, она назвала это решение политически мотивированным.

Это было незаконное политически мотивированное увольнение. Больше ничего не могу комментировать,

– заявила общественный деятель.

Что известно об иске

Как пишет "Судебная власть Украины", иск поступил 7 декабря. Галицкий районный суд Львова будет рассматривать это дело. Предметом иска Ирины Фарион является признание незаконным и отмена приказа об увольнении.

Фарион подала на "Львовскую политехнику" в суд / Фото "Судебной власти Украины".

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