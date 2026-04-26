В повседневной речи украинцев до сих пор встречается выражение "на голубом глазу", которое часто даже не переводят, хотя существует много исконно украинских соответствий. Иногда его пытаются передать буквально – "на голубом глазу", однако такой вариант не соответствует нормам украинского языка.

Можно ли говорить "на голубом глазу"?

Буквальный перевод этого русского фразеологизма является неудачным. В украинском языке конструкция "на голубом глазу" не имеет значения и звучит искусственно, ведь не закреплена в словарях и не используется в живой традиции.

Само выражение "на голубом глазу" означает, что человек говорит что-то неправдивое или абсурдное с абсолютно серьезным видом, не испытывая неловкости. То есть речь идет об уверенной, иногда даже наглой манере подачи неправды.

Поэтому языковеды советуют не калькировать это выражение, а подбирать естественные украинские соответствия в зависимости от контекста.

Какие украинские соответствия употреблять?

В украинском языке есть несколько точных фразеологизмов, которые передают тот же смысл. Чаще всего используют: "как ни в чем не бывало", "с невинным видом", "и глазом не моргнув", "ни глазом не моргнув".

Также в разговорном стиле уместными могут быть варианты вроде "спокойно врет" или "говорит, не краснея". Все они передают идею уверенного озвучивания неправды без стеснения.

Обратите внимание! Выбор конкретного выражения зависит от ситуации: в формальной речи лучше использовать нейтральные конструкции, а в разговорной – более образные. Главное – избегать буквального перевода, который не является нормативным в украинском языке.

