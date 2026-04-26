У повсякденному мовленні українців досі трапляється вислів "на голубом глазу", який часто навіть не перекладають, хоча існує багато питомих українських відповідників. Інколи його намагаються передати буквально – "на блакитному оці", однак такий варіант не відповідає нормам української мови.

Чи можна казати "на блакитному оці"?

Буквальний переклад цього російського фразеологізму є невдалим. В українській мові конструкція "на блакитному оці" не має значення і звучить штучно, адже не закріплена у словниках і не використовується в живій традиції.

Сам вислів "на голубом глазу" означає, що людина говорить щось неправдиве або абсурдне з абсолютно серйозним виглядом, не відчуваючи ніяковості. Тобто йдеться про впевнену, інколи навіть нахабну манеру подачі неправди.

Тому мовознавці радять не калькувати цей вираз, а добирати природні українські відповідники залежно від контексту.

Які українські відповідники вживати?

В українській мові є кілька влучних фразеологізмів, які передають той самий зміст. Найчастіше використовують: "як ні в чому не бувало", "з невинним виглядом", "і оком не змигнувши", "ані оком не моргнувши".

Також у розмовному стилі доречними можуть бути варіанти на кшталт "спокійно бреше" або "говорить, не червоніючи". Усі вони передають ідею впевненого озвучення неправди без сорому.

Зверніть увагу! Вибір конкретного вислову залежить від ситуації: у формальному мовленні краще використовувати нейтральні конструкції, а в розмовному – більш образні. Головне – уникати буквального перекладу, який не є нормативним в українській мові.

