Это касается, в частности, и детских садов. Ведь дошкольный период является критически важным в развитии ребенка. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ЮНИСЕФ.

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Как дошкольный период влияет на развитие ребенка

До шести лет мозг развивается наиболее интенсивно, а знания о мире малыши усваивают через игру и общение. Поэтому необходимо обеспечить ребенку как можно более благоприятную среду. Именно эту задачу выполняют дошкольные учреждения, ведь в детских садах дети овладевают ключевые навыки, необходимые для развития личности. Кроме языковой компетенции, базовых логики и математики, мелкой моторики, дошкольники развивают эмоциональный интеллект, учатся работать в команде, понимать себя, друг друга и взрослых.

Однако родители детей с особыми образовательными потребностями могут не знать, как начать этот путь: как выбрать детский сад, куда обращаться и как убедиться, что ребенок будет учиться и социализироваться в комфортной для него среде.

Поэтому ЮНИСЕФ в Украине составил подробную пошаговую инструкцию для родителей, как записать ребенка с особыми образовательными потребностями в садик.



Как записать ребенка с особыми образовательными потребностями в садик/ ЮНИСЕФ

Как записать ребенка с особыми образовательными потребностями в садик: пошаговая инструкция

Выбрать детский сад. Обратиться в ближайший инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ) и получить заключение о комплексной оценке развития ребенка. Стать в электронную очередь и приобщить заключение ИРЦ, отметив категорию ребенка (с особыми образовательными потребностями, с инвалидностью и т.д.) и приобщить подтверждающий документ. Проверить, что заявление зарегистрировали. Проверить статус электронного заявления и регистрацию в выбранный детский сад. Посетить детский сад, в который получено приглашение. Подать документы в детский сад. Дождаться зачисления в выбранный детский сад.

Шаг 1. Выбрать детский сад.

Родители имеют право самостоятельно выбирать учебное заведение и форму обучения для своего ребенка. Даже если в выбранном садике еще нет обустроенных инклюзивных групп, родители могут обратиться туда с заявлением о необходимости организации инклюзивного обучения.

В случае обращения в садик по месту регистрации ребенка с особыми образовательными потребностями (ООП) должны зачислить туда вне очереди в соответствии со статьей 28 части 2 Закона Украины "О дошкольном образовании". Если выбор остановили на садике не по месту жительства, родителям необходимо самостоятельно связаться с учреждением и узнать о наличии мест в нем и порядок зачисления.

Перед зачислением ребенок должен пройти комплексную психолого-педагогическую оценку развития личности. Для этого родителям следует обратиться в ближайший инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ) минимум за шесть месяцев до начала учебного года.

Основные задачи этого оценивания:

Определить особые образовательные потребности ребенка.

Оценить его сильные и слабые стороны.

Дать рекомендации по образовательной программе, среды и необходимой поддержки.

Помочь заведения дошкольного образования, воспитателям и родителям организовать образовательный процесс.

Шаг 2. Обратиться в ближайший ИРЦ.

В инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) родители должны получить заключение о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка.

Если ребенок имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, в частности передвигается с помощью кресла колесного, ИРЦ может предложить перечень ближайших архитектурно доступных детских садов. Основная задача таких центров – определить особые образовательные потребности у детей, степень их проявления и уровень поддержки ребенка; дать рекомендации учебным заведениям по разработке индивидуальной программы развития ребенка и тому подобное.

Шаг 3. Стать в электронную очередь.

Записаться в электронную очередь можно на официальном сайте города, в котором проживает семья, или на портале Электронной регистрации в учреждения дошкольного образования.

Для этого необходимо создать личный электронный кабинет и найти нужное заведение. Заметьте, что информация на портале может быть неполной, поскольку не все учебные заведения внесены в систему. Если заведения нет в списке, обратитесь в районный / городской отдел образования для уточнения информации.

Необходимо также приложить подтверждающий документ, заключение ИРЦ о комплексной оценке развития ребенка.

Рекомендуют записать ребенка в учреждение дошкольного образования как можно раньше, желательно за год или даже от рождения ребенка, если вы не планируете менять место жительства. Это увеличит шансы вовремя поступить в выбранный детский сад.

Помните, что регистрация в очереди является обязательным условием для дальнейшего зачисления ребенка в садик.

Шаг 4. Проверить, что заявление зарегистрировали.

Обработка данных в электронном заявлении может занять несколько дней в зависимости от требований местных властей. После успешной регистрации заявление получит статус "Зарегистрировано в очереди".

Шаг 5. Проверить статус электронного заявления и регистрацию в выбранный детский сад.

Когда в выбранном детском саду появятся свободные места, статус регистрации изменится и вам предложат место. Приглашение в детский сад поступит на ваш электронный адрес, что будет означать регистрацию ребенка именно в это учебное заведение.

Шаг 6: Посетить детский сад, в который получили приглашение.

Это необходимо для того, чтобы убедиться, что ребенок будет иметь все условия для качественного инклюзивного обучения. Обратите внимание на архитектурную доступность (особенно для ребенка, который пользуется креслом колесным), приветливость среды и тому подобное.

Шаг 7. Подать документы в детский сад.

Подать документы нужно в определенный местными властями срок, иначе очередь в заведение автоматически будет отменена.

Перечень необходимых документов*:

копия свидетельства о рождении ребенка;

медицинская справка по форме первичной учетной документации № 086/о "Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного больного)", утвержденная приказом Министерства здравоохранения Украины 14 февраля 2012 года № 110 (в редакции приказа Министерства здравоохранения Украины от 25 июля 2023 года № 1351), выдана в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", вместе с врачебным заключением о том, что ребенок может посещать учреждение дошкольного образования;

заявление о зачислении (в инклюзивную группу);

заключение ИРЦ о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка (см. Шаг 2);

если ребенок с инвалидностью – копия медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, выданного врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения (при наличии);

копия индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью (при наличии).

Рекомендуется подать заявление и пакет документов в садик не позднее чем за шесть месяцев до начала обучения ребенка. За это время дошкольное учреждение должно успеть создать необходимые условия для ребенка и решить вопрос финансирования инклюзивной группы.

*Примечание. Перечень документов, необходимых для зачисления детей в учреждения дошкольного образования, актуален на декабрь 2024 года. Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность изменений в этот перечень, поэтому требования могут быть обновлены.

Шаг 8. Зачисление ребенка в выбранный детский сад.

После прохождения всех этапов руководитель детского сада должен снять ребенка с регистрации в электронной системе. На этом процесс завершат.



Какие есть уровни поддержки детей с ООП / ЮНИСЕФ

Уровни поддержки для детей с ООП

Первый уровень

Обеспечивается учебным заведением без создания инклюзивной группы или привлечения ассистента учителя. Дополнительное финансирование не предусмотрено. Поддержка детей в образовательном процессе предоставляется силами заведения.

Второй уровень

Предусматривает создание инклюзивной группы, введение должности ассистента воспитателя, проведение коррекционно-развивающих и психолого-педагогических занятий (услуг), предоставляется возможность обеспечения вспомогательными средствами обучения.

Третий уровень

Требует более интенсивной поддержки, возможно привлечение ассистента для ребенка. Увеличивается количество коррекционных занятий, учебная программа адаптируется в соответствии с потребностями и возможностями ребенка.

Четвертый уровень

Поддержка на этом уровне предусматривает индивидуальную помощь ассистента ребенка и адаптацию или модификацию образовательной программы. Также увеличивается количество коррекционных занятий и сумма финансовой поддержки для приобретения вспомогательных средств для обучения в соответствии с определенными потребностями ребенка.

Пятый уровень

Самый высокий уровень поддержки, когда ребенок нуждается в интенсивной помощи, альтернативных методов обучения и до 8 коррекционных занятий в неделю. Обучение ребенка может осуществляться по модифицированному расписанию, что предусматривает посещение учебного заведения в соответствии с индивидуальной программой развития с обязательным периодическим включением ребенка в образовательный процесс.

Комплексную психолого-педагогическую оценку развития ребенка проводят специалисты ИРЦ в течение месяца после подачи родителями письменного заявления. Однако, если в городе работает только один центр, процесс может затянуться.

Заключение ИРЦ нужно предоставить выбранному заведению вместе с заявлением. В случае потери заключения его можно легко восстановить на портале ИРЦ или в соответствующем мобильном приложении.

Что важно помнить при записи ребенка в садик

Дети с особыми образовательными потребностями, связанными с нарушениями интеллектуального развития и/или сенсорными и физическими нарушениями, имеют право на первоочередное зачисление в детсад. В случае нехватки мест родители должны получить письменный отказ от руководителя садика и обратиться с этим документом в местный орган управления образованием.

Руководитель учреждения осуществляет зачисление в государственный сад в течение календарного года на свободные места в порядке очереди подачи заявлений.

Инклюзивные группы обычно формируются до 1 сентября текущего года. Если родители обратились позже, то заведение оставляет за собой право решать вопрос о зачислении в индивидуальном порядке.

В инклюзивной группе может быть не более трех детей с ООП, однако на период военного положения эти ограничения не применяют. Если группа уже заполнена, садик должен предложить другую группу, которая подходит ребенку по возрасту, и сделать ее инклюзивной. В группы детского сада детей распределяют с учетом уровней поддержки, в которых они нуждаются. Соответствующий уровень инклюзивно-ресурсный центр определяет в своем заключении.

В одной инклюзивной группе могут учиться:

не более 1 ребенка, который нуждается в четвертом или пятом уровней поддержки;

не более 2 детей, которые нуждаются в третьем уровне поддержки;

не более 3 детей, которые нуждаются во втором уровне поддержки.

Определенные категории детей имеют право на первоочередное зачисление в детский сад.

Кто имеет право на первоочередное зачисление в детский сад