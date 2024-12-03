Це стосується, зокрема, і дитячих садків. Адже дошкільний період є критично важливим у розвитку дитини. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ЮНІСЕФ.

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Як дошкільний період впливає на розвиток дитини

До шести років мозок розвивається найбільш інтенсивно, а знання про світ малюки засвоюють через гру та спілкування. Тому необхідно забезпечити дитині якомога сприятливіше середовище. Саме це завдання виконують дошкільні заклади, адже в дитячих садках малюки опановують ключові навички, необхідні для розвитку особистості. Крім мовної компетенції, базових логіки та математики, дрібної моторики, дошкільнята розвивають емоційний інтелект, вчаться працювати в команді, розуміти себе, одне одного та дорослих.

Проте батьки дітей з особливими освітніми потребами можуть не знати, як розпочати цей шлях: як вибрати дитячий садок, куди звертатися і як переконатися, що дитина навчатиметься та соціалізуватиметься в комфортному для неї середовищі.

Тож ЮНІСЕФ в Україні склав детальну покрокову інструкцію для батьків, як записати дитину з особливими освітніми потребами в садочок.



Як записати дитину з особливими освітніми потребами в садочок/ ЮНІСЕФ

Як записати дитину з особливими освітніми потребами у садок: покрокова інструкція

Вибрати дитячий садок. Звернутися до найближчого інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) та отримати висновок про комплексну оцінку розвитку дитини. Стати в електронну чергу і долучити висновок ІРЦ, зазначивши категорію дитини (з особливими освітніми потребами, з інвалідністю тощо) та долучити підтверджуючий документ. Перевірити, що заяву зареєстрували. Перевірити статус електронної заяви та реєстрацію у вибраний дитячий садок. Відвідати дитячий садок, у який отримано запрошення. Подати документи в дитячий садок. Дочекатися зарахування до обраного дитячого садка.

Крок 1. Вибрати дитячий садок.

Батьки мають право самостійно вибирати заклад освіти та форму навчання для своєї дитини. Навіть якщо у вибраному садочку ще немає облаштованих інклюзивних груп, батьки можуть звернутися туди із заявою про необхідність організації інклюзивного навчання.

У разі звернення до садочка за місцем реєстрації дитину з особливими освітніми потребами (ООП) мають зарахувати туди позачергово відповідно до статті 28 частини 2 Закону України "Про дошкільну освіту". Якщо вибір зупинили на садочку не за місцем проживання, батькам необхідно самостійно зв'язатися із закладом і дізнатися про наявність місць у ньому та порядок зарахування.

Перед зарахуванням дитина має пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи. Для цього батькам слід звернутися до найближчого інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) щонайменше за шість місяців до початку навчального року.

Основні завдання цього оцінювання:

Визначити особливі освітні потреби дитини.

Оцінити її сильні та слабкі сторони.

Дати рекомендації щодо освітньої програми, середовища та необхідної підтримки.

Допомогти закладу дошкільної освіти, вихователям та батькам організувати освітній процес.

Крок 2. Звернутися до найближчого ІРЦ.

В інклюзивно-ресурсному центрі (ІРЦ) батьки мають отримати висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Якщо дитина має порушення опорно-рухового апарату, зокрема пересувається за допомогою крісла колісного, ІРЦ може запропонувати перелік найближчих архітектурно доступних дитячих садочків. Основне завдання таких центрів – визначити особливі освітні потреби у дітей, ступінь їх прояву та рівень підтримки дитини; надати рекомендації закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку дитини тощо.

Крок 3. Стати в електронну чергу.

Записатися в електронну чергу можна на офіційному сайті міста, у якому проживає родина, або на порталі Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти.

Для цього необхідно створити особистий електронний кабінет і знайти потрібний заклад. Зауважте, що інформація на порталі може бути неповною, оскільки не всі заклади освіти внесені до системи. Якщо закладу немає у списку, зверніться до районного / міського відділу освіти для уточнення інформації.

Необхідно також долучити підтверджувальний документ, висновок ІРЦ про комплексну оцінку розвитку дитини.

Рекомендують записати дитину до закладу дошкільної освіти якомога раніше, бажано за рік або навіть від народження дитини, якщо ви не плануєте змінювати місце проживання. Це збільшить шанси вчасно вступити до вибраного дитячого садка.

Пам'ятайте, що реєстрація в черзі є обов'язковою умовою для подальшого зарахування дитини в садочок.

Крок 4. Перевірити, що заяву зареєстрували.

Обробка даних в електронній заяві може зайняти кілька днів залежно від вимог місцевої влади. Після успішної реєстрації заява отримає статус "Зареєстровано у черзі".

Крок 5. Перевірити статус електронної заяви та реєстрацію у вибраний дитячий садок.

Коли у вибраному дитсадку з'являться вільні місця, статус реєстрації зміниться і вам запропонують місце. Запрошення в дитячий садок надійде на вашу електронну адресу, що означатиме реєстрацію дитини саме в цей заклад освіти.

Крок 6: Відвідати дитячий садок, у який отримали запрошення.

Це необхідно для того, щоб переконатися, що дитина матиме всі умови для якісного інклюзивного навчання. Зверніть увагу на архітектурну доступність (особливо для дитини, яка користується кріслом колісним), привітність середовища тощо.

Крок 7. Подати документи в дитячий садочок.

Подати документи потрібно у визначений місцевою владою термін, інакше черга у заклад автоматично буде скасована.

Перелік необхідних документів*:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка за формою первинної облікової документації № 086/о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України 14 лютого 2012 року № 110 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 липня 2023 року № 1351), видана відповідно до статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", разом з лікарським висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

заява про зарахування (до інклюзивної групи);

висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (див. крок 2);

якщо дитина з інвалідністю – копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я (за наявності);

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності).

Рекомендовано подати заяву та пакет документів до садочка не пізніше ніж за шість місяців до початку навчання дитини. За цей час дошкільний заклад має встигнути створити необхідні умови для дитини й розв'язати питання фінансування інклюзивної групи.

*Примітка. Перелік документів, необхідних для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, актуальний на грудень 2024 року. Міністерство освіти і науки України розглядає можливість змін до цього переліку, тому вимоги можуть бути оновлені.

Крок 8. Зарахування дитини до вибраного дитячого садка.

Після проходження всіх етапів керівник дитячого садка має зняти дитину з реєстрації в електронній системі. На цьому процес завершать.



Які є рівні підтримки дітей з ООП / ЮНІСЕФ

Рівні підтримки для дітей з ООП

Перший рівень

Забезпечується закладом освіти без створення інклюзивної групи або залучення асистента вчителя. Додаткове фінансування не передбачено. Підтримка дітей в освітньому процесі надається силами закладу.

Другий рівень

Передбачає створення інклюзивної групи, введення посади асистента вихователя, проведення корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять (послуг), надається можливість забезпечення допоміжними засобами навчання.

Третій рівень

Вимагає більш інтенсивної підтримки, можливе залучення асистента для дитини. Збільшується кількість корекційних занять, навчальна програма адаптується відповідно до потреб та можливостей дитини.

Четвертий рівень

Підтримка на цьому рівні передбачає індивідуальну допомогу асистента дитини та адаптацію чи модифікацію освітньої програми. Також збільшується кількість корекційних занять та сума фінансової підтримки для придбання допоміжних засобів для навчання відповідно до визначених потреб дитини.

П'ятий рівень

Найвищий рівень підтримки, коли дитина потребує інтенсивної допомоги, альтернативних методів навчання та до 8 корекційних занять на тиждень. Навчання дитини може здійснюватися за модифікованим розкладом, що передбачає відвідування закладу освіти відповідно до індивідуальної програми розвитку з обов'язковим періодичним включенням дитини в освітній процес.

Комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини проводять фахівці ІРЦ протягом місяця після подання батьками письмової заяви. Однак, якщо в місті працює лише один центр, процес може затягнутися.

Висновок ІРЦ потрібно надати обраному закладу разом із заявою. У разі втрати висновку його можна легко відновити на порталі ІРЦ або у відповідному мобільному застосунку.

Що важливо пам'ятати під час запису дитини в садочок

Діти з особливими освітніми потребами, пов'язаними з порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до дитсадка. У разі нестачі місць батьки мають отримати письмову відмову від керівника садка та звернутися з цим документом до місцевого органу управління освітою.

Керівник закладу здійснює зарахування до державного садочка протягом календарного року на вільні місця в порядку черги подання заяв.

Інклюзивні групи зазвичай формуються до 1 вересня поточного року. Якщо батьки звернулися пізніше, то заклад залишає за собою право розв'язувати питання про зарахування в індивідуальному порядку.

В інклюзивній групі може бути не більше ніж троє дітей з ООП, проте на період воєнного стану ці обмеження не застосовують. Якщо група вже заповнена, садочок має запропонувати іншу групу, яка підходить дитині за віком, і зробити її інклюзивною. У групи дитячого садка дітей розподіляють з урахуванням рівнів підтримки, яких вони потребують. Відповідний рівень інклюзивно-ресурсний центр визначає у своєму висновку.

В одній інклюзивній групі можуть навчатися:

не більше 1 дитини, яка потребує четвертого чи п'ятого рівнів підтримки;

не більше ніж 2 дітей, які потребують третього рівня підтримки;

не більше ніж 3 дітей, які потребують другого рівня підтримки.

Певні категорії дітей мають право на першочергове зарахування до дитячого садка.

Хто має право на першочергове зарахування до дитячого садка