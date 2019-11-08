Как и куда поступать за границей: в Украине состоится международная выставка

Известные университеты Польши и Чехии делегируют своих представителей на выставку "Образование за границей". Всего участие примут более 40 университетов.

Международная выставка "Образование за границей" пройдет с 15 – 19 ноября в Киеве, Харькове и Днепре, подробнее о выставке на сайте проекта.

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Представители вузов убеждать посетителей подавать документы именно в их вуза.

Что узнают посетители?

актуальную информацию об образовательных программах университетов;

особенности получения образования в государственных и частных учреждениях;

условия проживания;

языковые требования к поступающим;

стипендиальные программы;

возможности бесплатного обучения.

Изюминкой выставки станет приезд одного из крупнейших и старейших технических университетов Европы Czech Technical University in Prague.

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Также, во время выставки проведут серию семинаров, посвященных получению высшего образования в Чехии, Польше, Германии, Франции и Словакии.

Сколько украинских студентов учатся за границей?Согласно официальным данным, за границей обучается около 70 тысяч украинских студентов. Около 40% из них получают образование в Польше.