Как и куда поступать за границей: в Украине состоится международная выставка

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На выставке можно узнать самую свежую информацию относительно вступления за границу
На выставке можно узнать самую свежую информацию относительно вступления за границу / Все о Европе

Известные университеты Польши и Чехии делегируют своих представителей на выставку "Образование за границей". Всего участие примут более 40 университетов.

Международная выставка "Образование за границей" пройдет с 15 – 19 ноября в Киеве, Харькове и Днепре, подробнее о выставке на сайте проекта.

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Представители вузов убеждать посетителей подавать документы именно в их вуза.

Что узнают посетители?

  • актуальную информацию об образовательных программах университетов;
  • особенности получения образования в государственных и частных учреждениях;
  • условия проживания;
  • языковые требования к поступающим;
  • стипендиальные программы;
  • возможности бесплатного обучения.

Изюминкой выставки станет приезд одного из крупнейших и старейших технических университетов Европы Czech Technical University in Prague.

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Также, во время выставки проведут серию семинаров, посвященных получению высшего образования в Чехии, Польше, Германии, Франции и Словакии.

Сколько украинских студентов учатся за границей?Согласно официальным данным, за границей обучается около 70 тысяч украинских студентов. Около 40% из них получают образование в Польше.

Теги: Учеба Новости Польши Высшее образование Чехия Образование за рубежом
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Обучение за границей: что стоит знать и как не ошибиться в выборе университета
7 ноября
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