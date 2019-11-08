Как и куда поступать за границей: в Украине состоится международная выставка
Известные университеты Польши и Чехии делегируют своих представителей на выставку "Образование за границей". Всего участие примут более 40 университетов.
Международная выставка "Образование за границей" пройдет с 15 – 19 ноября в Киеве, Харькове и Днепре, подробнее о выставке на сайте проекта.
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Представители вузов убеждать посетителей подавать документы именно в их вуза.
Что узнают посетители?
- актуальную информацию об образовательных программах университетов;
- особенности получения образования в государственных и частных учреждениях;
- условия проживания;
- языковые требования к поступающим;
- стипендиальные программы;
- возможности бесплатного обучения.
Изюминкой выставки станет приезд одного из крупнейших и старейших технических университетов Европы Czech Technical University in Prague.
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Также, во время выставки проведут серию семинаров, посвященных получению высшего образования в Чехии, Польше, Германии, Франции и Словакии.
Сколько украинских студентов учатся за границей?Согласно официальным данным, за границей обучается около 70 тысяч украинских студентов. Около 40% из них получают образование в Польше.