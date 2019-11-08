Як і куди вступати за кордоном: в Україні відбудеться міжнародна виставка
Відомі університети Польщі та Чехії делегують своїх представників на виставку "Освіта за кордоном". Всього участь братимуть понад 40 університетів.
Міжнародна виставка "Освіта за кордоном" відбуватиметься з 15 – 19 листопада у Києві, Харкові та Дніпрі, детальніше про виставку на сайті проєкту.
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Представники вишів переконуватимуть відвідувачів подавати документи саме до їхнього вишу.
Що дізнаються відвідувачі?
- актуальну інформацію про освітні програми університетів;
- особливості здобуття освіти у державних і приватних закладах;
- умови проживання;
- мовні вимоги до вступників;
- стипендіальні програми;
- можливості безкоштовного навчання.
Родзинкою виставки стане приїзд одного з найбільших і найстаріших технічних університетів Європи Czech Technical University in Prague.
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Також, під час виставки проведуть серію семінарів, присвячених здобуттю вищої освіти в Чехії, Польщі, Німеччині, Франції та Словаччині.
Скільки українських студентів вчаться за кордоном?Згідно з офіційними даними, за кордоном навчається близько 70 тисяч українських студентів. Близько 40% з них здобувають освіту в Польщі.