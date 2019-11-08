Як і куди вступати за кордоном: в Україні відбудеться міжнародна виставка

Відомі університети Польщі та Чехії делегують своїх представників на виставку "Освіта за кордоном". Всього участь братимуть понад 40 університетів.

Міжнародна виставка "Освіта за кордоном" відбуватиметься з 15 – 19 листопада у Києві, Харкові та Дніпрі, детальніше про виставку на сайті проєкту.

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Представники вишів переконуватимуть відвідувачів подавати документи саме до їхнього вишу.

Що дізнаються відвідувачі?

актуальну інформацію про освітні програми університетів;

особливості здобуття освіти у державних і приватних закладах;

умови проживання;

мовні вимоги до вступників;

стипендіальні програми;

можливості безкоштовного навчання.

Родзинкою виставки стане приїзд одного з найбільших і найстаріших технічних університетів Європи Czech Technical University in Prague.

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Також, під час виставки проведуть серію семінарів, присвячених здобуттю вищої освіти в Чехії, Польщі, Німеччині, Франції та Словаччині.

Скільки українських студентів вчаться за кордоном?Згідно з офіційними даними, за кордоном навчається близько 70 тисяч українських студентів. Близько 40% з них здобувають освіту в Польщі.