Так, причиной такого решения может стать рост заболеваемости коронавирусом и распространение вирусных инфекций, отметил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
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Зимой в школах Украины могут ввести карантин
Кузин отметил: решение будут принимать по необходимости на местах. Если этого потребует эпидемиологическая ситуация, учебные заведения не будут работать.
Обычно локальные противоэпидемические меры сводились к закрытию школ. Школы отправляли учеников на так называемый карантин в течение двух недель, а затем возвращались к учебе,
– рассказал главный санитарный врач Украины.
Он добавил, что именно карантин позволяет снизить уровень инфицирования детей во время пика заболеваемости и снизить распространение вируса в коллективах.
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Часть учащихся в Украине – уже на карантине
- С 30 октября учащиеся в Виннице перешли на дистанционную форму обучения из-за вспышки на территории области гепатита А.
- В городе Зборов Тернопольской области одну из школ также закрыли на карантин из-за гепатита А у работницы пищеблока.
- В столице Украины зафиксировали вспышку скарлатины. В части школ Киева ввели карантин или отправили учащихся на дистанционное обучение.