Так, причиной такого решения может стать рост заболеваемости коронавирусом и распространение вирусных инфекций, отметил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Смотрите также Школьников в одном из областных центров переводят на дистанционное обучение

Зимой в школах Украины могут ввести карантин

Кузин отметил: решение будут принимать по необходимости на местах. Если этого потребует эпидемиологическая ситуация, учебные заведения не будут работать.

Обычно локальные противоэпидемические меры сводились к закрытию школ. Школы отправляли учеников на так называемый карантин в течение двух недель, а затем возвращались к учебе,

– рассказал главный санитарный врач Украины.

Он добавил, что именно карантин позволяет снизить уровень инфицирования детей во время пика заболеваемости и снизить распространение вируса в коллективах.

Смотрите также Под Киевом обустроили противорадиационное укрытие в лицее: чем оно особенное

Часть учащихся в Украине – уже на карантине