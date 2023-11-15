Так, причиною такого рішення може стати зростання захворюваності на коронавірус та поширення вірусних інфекцій, зауважив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Взимку у школах України можуть запровадити карантин

Кузін зауважив: рішення ухвалюватимуть у разі потреби на місцях. Якщо цього вимагатиме епідеміологічна ситуація, навчальні заклади певний не працюватимуть.

Зазвичай локальні протиепідемічні заходи зводилися до закриття шкіл. Школи відправляли учнів на так званий карантин впродовж двох тижнів, і потім вони поверталися до навчання,

– розповів головний санітарний лікар України.

Він додав, що саме карантин дозволяє зменшити рівень інфікування дітей під час піку захворюваності та знизити поширення вірусу в колективах.

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Частина учнів в Україні – уже на карантині