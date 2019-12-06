Кибербезопасность и электронные учебники – какие изменения ждут образование в Украине
Министерство и комитет цифровой трансформации Украины планирует кардинально "цифровизировать" украинское образование. Цель – подготовка украинцев для жизни в современных условиях.
О планах "цифровизации" говорится на официальном сайте Министерства и комитета цифровой трансформации Украины.
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Будущее Украины принадлежит социально ответственным, прогрессивным и образованным украинском. И мы решительно настроены сделать будущее – настоящим. Именно поэтому одним из стержневых направлений нашей работы является цифровизация украинского образования во всех ее проявлениях,
– говорится на сайте министерства.
Для этого разработали 4 главные задачи
- 100% электронного документооборота;
- обеспечение учебных заведений е-учебниками и образовательными онлайн-ресурсами;
- предоставление учащимся и родителям доступ к оцифрованным учебным планам, материалам уроков, а также расписанию и оценкам в е-дневнике;
- создание факультативов в формате смешанного обучения по следующим предметам: цифровой маркетинг, кибербезопасность, предпринимательство и так далее.
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Также в ведомстве хотят, чтобы в университетах и училищах появились курсы по "цифровым профессиям".
В министерстве обещают, что украинцы станут свидетелями национальной кампании по цифровой грамотности.
Сколько в Украине всего учебных заведений?Всего в Украине действует более 48 тысяч детских садов, школ, лицеев, колледжей, училищ и университетов.