Кібербезпека та електронні підручники – які зміни чекають на освіту в Україні

Міністерство та комітет цифрової трансформації України планує кардинально "цифровізувати" українську освіту. Мета – підготовка українців для життя в сучасних умовах.

Про плани "цифровізації" йдеться на офіційному сайті Міністерства та комітету цифрової трансформації України.

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Майбутнє України належить соціально відповідальним, прогресивним та освіченим українцям. І ми рішуче налаштовані зробити майбутнє – теперішнім. Саме тому одним зі стрижневих напрямів нашої роботи є цифровізація української освіти в усіх її проявах,

– йдеться на сайті міністерства.

Для цього розробили 4 головні завдання

100% електронного документообігу;

забезпечення закладів освіти е-підручниками та освітніми онлайн-ресурсами;

надання учням та батькам доступ до оцифрованих навчальних планів, матеріалів уроків, а також розкладу та оцінок в е-щоденнику;

створення факультативів у форматі змішаного навчання з таких предметів: цифровий маркетинг, кібербезпека, підприємництво і так далі.

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Також у відомстві хочуть, щоб в університетах та училищах з’явились курси із "цифрових професій".

У міністерстві обіцяють, що українці стануть свідками національної кампанії з цифрової грамотності.

Скільки в Україні всього навчальних закладів?Загалом в Україні діє понад 48 тисяч дитячих садків, шкіл, ліцеїв, коледжів, училищ та університетів.