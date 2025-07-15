Какое значение слова "клекотіти" и в каких случаях оно используется, рассказывает 24 Канал.

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Что означает "клекотіти"?

Слово "клекотіти" имеет глубокие корни в украинском языке, родственное с глаголом "клекотати". Его звуковая структура – с повторяющимися согласными кл-к-т-т – имитирует природные звуки, возникающие во время кипения, бурления или гомона.

Это ономатопея, то есть слово, подражающее звуку, а сам звук называется – "клекіт".

Это слово можно употреблять в прямом значении – описание звука, и в переносном – как метафора в поэзии и фольклоре.

Слово клекотать имеет несколько значений, в зависимости от контекста:

Природа:

издавать прерывистый звук – голоса некоторых крупных птиц , например, орла или аиста: На стодолах клекотали бузьки, по плотах скакали горобчики і весело цвірінькали. (Темофей Бордуляк );

, например, орла или аиста: ); звук воды – по-другому – бурчать, бурлить, шуметь (о стремительной реке, море или грозе): Вода клекоче, булькотить та все несе Лавріна далі на гостре каміння. (Иван Нечуй-Левицький); На верховині шумить, клекоче карпатська злива (Платон Воронько).

Люди: шум толпы, толпы, спор. Еще можно сказать – гомонить, шуметь, шуметь. Клекотіла громада, і заговорили усі, нічого і не розбереш. (Григорий Квитка-Основяненко).

Бой: так описывают грохот и упорство боя, который гремит и точиться с рвением. Василько чув, що бій клекотав зовсім близько за селом (Петро Панч).

Механизмы: тарахтение, гудение механизмов – мотора, пулемета. На захід летіли мотори, і в небі стояв кулеметний клекіт (Петро Панч).

Эмоции: как метафора внутреннего бурления эмоций, гнева, страсти. Бурно, с необыкновенной силой проявлять чувства. Вербун засміявся і сміх ніби клекотав йому у горлі (Володимир Винниченко).

Кипение воды, блюда или плавленого металла: Клекотіла у величезних чанах страва для строковиків (Олесь Гончар).

Знали об этих возможностях слова – "клекіт", "клекотіти" чи "клекотати"? Поэтому, следующий раз вместо слов грохотать, шуметь, кипеть используйте загадочное – "клекотіти" и удивите собеседника. Познавайте украинский язык, ведь в нем еще столько красивых таинственных слов – вирій, осоння, жевріти. Говорите красиво!