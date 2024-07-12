Для участия в творческом конкурсе сначала надо зарегистрироваться. Сроки для поступающих на бюджет и контракт разные.
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Когда регистрация на творческие конкурсы
Зарегистрироваться для участия можно:
- для поступления на бюджет – с 3 июля до 18:00 10 июля;
- для поступления исключительно на контракт – с 3 июля до 18:00 25 июля.
Информацию о сроках приема заявлений и документов для участия в творческом конкурсе публикуют на официальном веб-сайте вуза или его обособленного структурного подразделения.
Какие документы нужно подать
Заявления для участия во вступительных испытаниях в вузах подают через личные электронные кабинеты абитуриентов. В бумажной форме или по электронной почте в приемную комиссию ЗВО их можно подать в случае отсутствия личного электронного кабинета абитуриента.
Для участия в творческом конкурсе на основе полного общего среднего образования, кроме заявления на участие (в электронном или бумажном виде по форме, определенной приемной комиссией вуза), поступающие подают:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- фотографию размером 3 × 4 см (1 Мб для фотографий в электронной форме);
- справку учебного заведения о завершении получения полного общего среднего образования в случае отсутствия информации о полученном документе о полном общем среднем образовании в ЕГЭБО.
ЗВО в своих Правилах приема могут устанавливать перечень дополнительных документов, необходимых для поступления, если этого требуют особенности поступления на определенную специальность или конкурсное предложение.
Поступающие смогут принять участие в творческих конкурсах, если имеют оригинал документа, удостоверяющего личность.
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В какие сроки продолжаются творческие конкурсы
Творческие конкурсы для поступления по всем источникам финансирования продолжаются в несколько потоков с 8 до 19 июля включительно.
Для поступления исключительно на контракт творческие конкурсы продлятся до 31 июля.
Программы творческих конкурсов
Программы творческих конкурсов, структуру и порядок оценивания разрабатывают и утверждают приемные комиссии вузов не позднее, чем 30 апреля 2024 года. К творческим конкурсам не могут добавить задания, которых не содержат эти программы.
Программы творческих конкурсов обязательно обнародуют на сайтах ЗВО. Программы должны содержать критерии оценивания, структуру оценки и порядок оценивания подготовленности поступающих.
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Как оценивают результаты творческих конкурсов
По результатам творческого конкурса участнику выставляют оценку по шкале 100 – 200 баллов (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке достижений абитуриента ("неудовлетворительно").
Оценивание и обнародование результатов творческого конкурса должно состояться не позднее следующего дня за днем его проведения.
Как можно узнать о результатах творческого конкурса
Официальное объявление результатов творческих конкурсов на места государственного и регионального заказа, включая информацию о достижении минимального проходного балла, происходит путем размещения соответствующих сведений на официальных сайтах вузов.
Эти результаты также вносят в ЕГЭБО с соответствующим отражением в соответствующих специальностях и учебных заведениях.