Для участі у творчому конкурсі спочатку треба зареєструватися. Строки для вступників на бюджет і контракт різні.

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Коли реєстрація на творчі конкурси

Зареєструватися для участі можна:

для вступу на бюджет – з 3 липня до 18:00 10 липня;

для вступу виключно на контракт – з 3 липня до 18:00 25 липня.

Інформацію про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюють на офіційному вебсайті вишу або його відокремленого структурного підрозділу.

Які документи потрібно подати

Заяви для участі у вступних випробуваннях у вишах подають через особисті електронні кабінети вступників. У паперовій формі або електронною поштою до приймальної комісії ЗВО їх можна подати у разі відсутності особистого електронного кабінету вступника.

Для участі у творчому конкурсі на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією вишу), вступники подають:

копію документа, що посвідчує особу;

фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі);

довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО.

ЗВО у своїх Правилах прийому можуть встановлювати перелік додаткових документів, необхідних для вступу, якщо цього вимагають особливості вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступники зможуть взяти участь у творчих конкурсах, якщо мають оригінал документа, що посвідчує особу.

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У які строки тривають творчі конкурси

Творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування тривають у декілька потоків з 8 до 19 липня включно.

Для вступу виключно на контракт творчі конкурси триватимуть до 31 липня.

Програми творчих конкурсів

Програми творчих конкурсів, структуру та порядок оцінювання розробляють і затверджують приймальні комісії вишів не пізніше, ніж 30 квітня 2024 року. До творчих конкурсів не можуть додати завдання, яких не містять ці програми.

Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюють на вебсайтах ЗВО. Програми повинні містити критерії оцінювання, структуру оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

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Як оцінюють результати творчих конкурсів

За результатами творчого конкурсу учаснику виставляють оцінку за шкалою 100 – 200 балів (з кроком в один бал) або ухвалюють рішення про негативну оцінку досягнень вступника ("незадовільно").

Оцінювання й оприлюднення результатів творчого конкурсу має відбутися не пізніше наступного дня за днем його проведення.

Як можна дізнатися про результати творчого конкурсу

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включно з інформацією про досягнення мінімального прохідного балу, відбувається шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних вебсайтах вишів.

Ці результати також вносять до ЄДЕБО з відповідним відображенням у відповідних спеціальностях та закладах освіти.