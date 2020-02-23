Когда украинцы смогут получить профессию на базе самообразования

Чтобы подтвердить свои знания, достаточно будет сдать экзамен и пройти практическую часть. Как это будет работать – читайте дальше.

32% украинцев никогда не работали по специальности, а 65 – хотят сменить полученную профессию. В последнее время такая неутешительная тенденция среди украинского населения только увеличивается, говорят эксперты.

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Поэтому, со временем многим приходится переквалифицироваться, однако с приобретенными навыками работать официально очень сложно.

Фактически вы получили образование юриста, но всю жизнь проработали на станции техобслуживания без какого-либо образования, это серый рынок, нелегальный. А вы хотите прийти на легальный рынок с теми навыками, которые имеете, но у вас совсем другой диплом. Конечно, вас не возьмет ни один работодатель,

– объяснила представитель работодателей Украины Елена Колесникова.

Чтобы не тратить годы на образование, украинцы смогут сертифицировать свои знания. Для этого достаточно будет пойти в квалификационный центр. Председатель Национального агентства квалификаций Юрий Баланюк добавил, что человек сам выбирает, где получать знания. Это могут быть ютуб-каналы, блоги, образовательные или научные каналы. Квалификационные центры не будут спрашивать, где человек получил знания. Надо будет просто сдать теоретический и практический экзамен. После этого присваивается квалификация.



32% украинцев никогда не работали по специальности / Фото: Unsplash

Колесникова отметила, что больше всего в этом нуждается крупный бизнес, ведь, имея квалифицированных специалистов на местах, Украина обогащает экономику гораздо быстрее, не тратя время на переобучение специалистов, которые уже имеют специальные навыки.

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Будут работать квалификационные центры по всей территории Украины. Однако когда их запустят, будет зависеть от решения правительства. Ведь те должны принять нормативную базу, которую уже разработали в Нацагентстве квалификаций.