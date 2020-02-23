Коли українці зможуть здобути професію на базі самоосвіти
Аби підтвердити свої знання, достатньо буде скласти іспит та пройти практичну частину. Як це працюватиме – читайте далі.
32% українців ніколи не працювали за спеціальністю, а 65 – хочуть змінити набуту професію. Останнім часом така невтішна тенденція серед українського населення лише збільшується, кажуть експерти.
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Тож, з часом багатьом доводиться перекваліфіковуватись, проте з набутими навичками працювати офіційно дуже складно.
Фактично ви отримали освіту юриста, але все життя пропрацювали на станції техобслуговування без якої-небудь освіти, це сірий ринок, нелегальний. А ви хочете прийти на легальний ринок з тими навичками, які маєте, але у вас зовсім інший диплом. Звісно, вас не візьме жоден роботодавець,
– пояснила представник роботодавців України Олена Колеснікова.
32% українців ніколи не працювали за спеціальністю / Фото: Unsplash
Колеснікова зазначила, що найбільше цього потребує великий бізнес, адже, маючи кваліфікованих спеціалістів на місцях, Україна збагачує економіку набагато швидше, не витрачаючи час на перенавчання спеціалістів, які вже мають спеціальні навички.
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Працюватимуть кваліфікаційні центри по всій території Україні. Проте коли їх запустять, залежатиме від рішення уряду. Адже ті мають ухвалити нормативну базу, яку вже розробили у Нацагентстві кваліфікацій.