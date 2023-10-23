Но этого слова нет в нашем языке. Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как говорить правильно.

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Как правильно на украинском назвать "копчик"

Так, Авраменко подчеркнул, что слово "копчик" относится к суржику.

Никакого "копчика" в украинском языке нет. Правильно сказать "куприк" или "куприкова кістка" (укр.),

– заметил языковед.

При этом он добавил, что "копчик" является одним из слов-приблуд: его часто употребляют говорящие, но ни в одном украинском словаре этого слова нет.



Как правильно на украинском назвать "копчик" / скриншот видео

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