Но этого слова нет в нашем языке. Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как говорить правильно.
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Как правильно на украинском назвать "копчик"
Так, Авраменко подчеркнул, что слово "копчик" относится к суржику.
Никакого "копчика" в украинском языке нет. Правильно сказать "куприк" или "куприкова кістка" (укр.),
– заметил языковед.
При этом он добавил, что "копчик" является одним из слов-приблуд: его часто употребляют говорящие, но ни в одном украинском словаре этого слова нет.
Как правильно на украинском назвать "копчик" / скриншот видео
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Как правильно на украинском назвать "крыжовник"
- Еще одно слово, которое не стоит употреблять украинцам, - "крыжовник".
- Это русское слово.
- По-украински нужно говорить "аґрус".
- К слову, в свое время Иван Франко в своем произведении использовал такое интересное диалектное слово на обозначение ягоды крыжовника как "веприна".