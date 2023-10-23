Натомість цього слова немає в нашій мові. Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як казати правильно.

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Як правильно українською назвати "копчик"

Так, Авраменко наголосив, що слово "копчик" належить до суржику.

Ніякого "копчика" в українській мові немає. Правильно сказати "куприк" або "куприкова кістка",

– зауважив мовознавець.

При цьому він додав, що "копчик" є одним зі слів-приблуд: його часто вживають мовці, але у жодному українському словнику цього слова немає.



Як правильно українською назвати "копчик" / скриншот відео

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