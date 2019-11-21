Коррупции станет меньше: Минобразования отказывается от бумажной волокиты в науке

Отныне украинские ученые не должны будут печатать платные объявления о защите диссертации в "печатном издании министерства". Также ученые перестанут присылать бумажные экземпляры научных работ в ведомство.

Теперь и объявления о защите диссертации, и экземпляры будут только в электронном виде, пишет пресс-служба МОН.

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В Украине до сих пор действуют советские нормы защиты научных работ. Если ученые собираются защищать диссертацию, то нужно разместить объявление в газете "Образование Украины". Такие нормы оставляют основания для коррупции в научной сфере.

Это ненормально, когда в нашей стране существуют такие искусственные ограничения как обязательная публикация объявления о защите диссертации в спецвыпуске газеты "Образование Украины". Фактически, это было выкачиванием денег из наших ученых, которым государство и так не дает достаточно ресурсов,

– заявила министр образования Анна Новосад.

По словам чиновницы, в министерство также постоянно приходит много бумаг. Отныне все экземпляры научных работ будут подаваться только в электронном виде.

В ведомстве надеются, что нововведение удешевит и облегчит процесс ведения дел.

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А сколько в Украине ученых?Во время учебного года 2018-2019 в Украине было 22829 аспирантов и 1145 докторантов.